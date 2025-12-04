Kiwanis-Club in Schopfheim: Ein Zeichen setzen für Prävention und Jugendhilfe

Der Kiwanis-Club Wiesental unterstützt das Projekt KiSEL der Drogenberatungsstelle.
Der Kiwanis-Club Wiesental hatte kürzlich Vertreter der Drogen- und Jugendberatungsstelle Lörrach sowie der Außenstelle Schopfheim zu einem Fachvortrag eingeladen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Frank Meissner, Leiter der Beratungsstelle, sowie Michaela Groß, zuständig für die Außenstelle Schopfheim, stellten die vielfältige Arbeit der Einrichtung vor und gaben anhand des aktuellen Jahresberichts 2024 einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen der Suchtberatung im Landkreis Lörrach.