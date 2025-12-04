Kiwanis-Club in Schopfheim: Ein Zeichen setzen für Prävention und Jugendhilfe

Der Kiwanis-Club Wiesental unterstützt das Projekt KiSEL der Drogenberatungsstelle.

Der Kiwanis-Club Wiesental hatte kürzlich Vertreter der Drogen- und Jugendberatungsstelle Lörrach sowie der Außenstelle Schopfheim zu einem Fachvortrag eingeladen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Frank Meissner, Leiter der Beratungsstelle, sowie Michaela Groß, zuständig für die Außenstelle Schopfheim, stellten die vielfältige Arbeit der Einrichtung vor und gaben anhand des aktuellen Jahresberichts 2024 einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen der Suchtberatung im Landkreis Lörrach.

Die Beratungsstelle begleitete im Jahr 2024 insgesamt 825 Personen, darunter 702 Menschen aufgrund ihres eigenen Drogenkonsums sowie 133 Angehörige.

Der Kiwanis-Club beschloss das Projekt KiSEL (Hilfen für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien) mit einer Spende von 1000 Euro zu unterstützen.

Der symbolische Scheck wurde einige Tage später durch Bernd Saretz, Roland Katzer sowie Silke Chalk vor der Außenstelle der Drogenberatungsstelle in Schopfheim an Frank Meissner sowie Michaela Groß überreicht.

Der Kiwanis-Club setzt damit ein klares Zeichen für Prävention, Jugendhilfe und gesellschaftliche Verantwortung, heißt es abschließend.