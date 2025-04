Kitchen Impossible: Mälzer und Jamie Oliver kochen - emotionalste Staffel

Seit 2016 tritt Tim Mälzer auf Vox gegen andere prominente Köche an und liefert sich bei «Kitchen Impossible» unterhaltsame Kochduelle. Nun steht die Jubiläumsstaffel an. Es warten Überraschungen.

Hamburg - Auf dieses Kochduell mussten Fans des Hamburger Fernsehkochs Tim Mälzer lange warten: In der neuen Staffel der Vox-Sendung "Kitchen Impossible" tritt der nicht auf den Mund gefallene Gastronom endlich gegen den britischen Fernsehkoch Jamie Oliver an. "Die neue Staffel ist auf jeden Fall die emotionalste Staffel", sagte Tim Mälzer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Seit fast zehn Jahren wird die beliebte Koch-Show bereits auf Vox ausgestrahlt. Am Sonntagabend startet die neue Staffel, wie gewohnt 20.15 Uhr. In der Mediathek ist die erste Folge bereits abrufbar.

Viele Promis, viele Länder

Bei der Jubiläumsstaffel stellen sich neben anderen auch Tim Raue, Cornelia Poletto, The Duc Ngo, Mario Lohninger und Edi Frauneder dem Wettbewerb. "Es ist unfassbar schön, dass sie dabei sind. Raue ist so emotional wie nie und es gibt ein Freundschaftsspecial in New York", sagte Mälzer dazu. Das "Kitchen"-Team ist unter anderem nach Italien, Griechenland, Albanien, Portugal und Brasilien gereist.

Mälzer freut sich darüber, dass das Format noch immer so gut bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommt. "Aufgrund der Redundanz läuft es Gefahr, sich auch tot laufen zu können." Bislang aber sei es dem Team immer wieder gelungen, viele neue Facetten zu entdecken.

Sido und Marteria kochen mit

Seit 2016 ist Mälzer in 87 Folgen gegen 66 Herausforderer und Herausforderinnen angetreten, davon konnte er in den bisherigen neun Staffeln 43 Mal das Kochduell für sich entscheiden. Neu ist in der zehnten Staffel auch, dass Mälzer nicht nur mit Sterne- und Fernsehköchen am Herd steht. Diesmal schwingen auch die Musiker Marteria und Sido die Kochlöffel.