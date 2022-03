1 Viele Kinder in den Kindertagesstätten sind traurig, wenn die Betreuerinnen nicht immer Zeit haben, hier ein Symbolbild. Foto: © Robert Kneschke – stock.adobe.com

Die Personallage in den städtischen Kindertagesstätten ist weiterhin angespannt. Die Folge sind wechselnde oder reduzierte Öffnungszeiten oder gar Gruppenschließungen. Das stellt die Beteiligten vor besondere Herausforderungen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - "Im letzten halben Jahr wurden vier Mal die Betreuungszeiten geändert – teilweise drastisch und bei Ankündigung mit dem Hinweis, dass es ab morgen gilt." Was eine betroffene Mutter aus Villingen, die anonym bleiben möchte, unserer Redaktion schildert, dürfte kein Einzelfall sein. Immer wieder scheint es zu Ausfällen zu kommen, die reduzierte Öffnungszeiten oder sogar Schließungen mit sich führen.

Eltern müssen flexibel sein

Für die Betroffene ergibt sich dadurch ein Balanceakt – denn immer schwingt die Sorge mit, dass irgendwann kein Verständnis mehr für die wechselnde Kinderbetreuung aufgebracht wird. Sie erzählt: Voraussetzung für so einen Platz in der Kita sind arbeitende Eltern. Aber wie lange noch, wenn man ständig beim Chef um Verständnis bitten und seinen Einsatzplan ändern muss?" Um flexibler reagieren zu können, habe sie die Wochenarbeitszeit reduziert, "das was mich der Platz kostet, hab ich monatlich weniger", erzählt sie resigniert.

Doch wie kommt es zu diesen Schwierigkeiten? Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, berichtet in diesem Zusammenhang von einer "angespannten Personalsituation". Verantwortlich seien hierfür verschiedene Faktoren, wie sie aufzählt: nicht besetzte Stellen, Mehraufwand durch Corona-Auflagen und nicht zuletzt hohe Krankheitsstände, die nicht nur coronabedingt sind.

29 Stellen derzeit nicht besetzt

Ein Blick auf den Stellenplan zeigt: Derzeit gibt es für die städtischen Kindertagesstätten 280 Erzieherstellen, die von 360 Mitarbeitern besetzt sind. Hinzu kommen laut Brunner jene, die ein Anerkennungsjahr oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Entscheidend ist aber: 29 Stellen sind derzeit nach Angaben der Stadtverwaltung unbesetzt – 18 Vollzeit- und elf Teilzeitstellen. Brunner: "Der Arbeitsmarkt und die Bewerberlage sind nicht gut."

Wie die Folgen sind, konnte die betroffene Mutter bereits eindrücklich schildern. Denn um die rechtlichen Vorgaben und den vorgegebenen Mindestbetreuungsschlüssel noch einigermaßen einhalten zu können, müsse man laut Brunner Öffnungszeiten an einzelnen Tagen reduzieren oder Notgruppen einrichten. Sie betont: Erst wenn es gar nicht mehr geht, müssen Gruppen geschlossen werden.

Leitung der Kita springt ein

In einzelnen Kitas können darüber hinaus nicht alle Platzzusagen rausgehen, dabei handle es sich jedoch um Ausnahmen. Wenn offene Stellen besetzt werden, würde man die Kinder gestaffelt aufnehmen. Und in manchen Fällen müssten auch die Leitungen der Kitas einspringen, um Vakanzen vorübergehend zu kompensieren und so Gruppenschließungen zu verhindern.

Doch wie rauskommen aus diesem Dilemma? Ein Patentrezept gibt es hier freilich nicht. Man betreibe verstärkte Akquise über sämtliche Online-Plattformen und bilde selbst aus. In drei Jahrgängen gebe es derzeit 36 Auszubildende. Die Pressesprecherin bringt es auf den Punkt: "Die Situation wird unserer Einschätzung nach vorerst angespannt bleiben."