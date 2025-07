Allein fünf Maßnahmen, die Neu-, Um- oder Sanierungsbauten von Kindertagesstätten betreffen, sowie zwei Schulprojekte werden mit insgesamt rund fünf Millionen Euro unterstützt, teilt das Landratsamt mit.

So fließen 500 000 Euro in den Neubau der Kita Dorfhopser in Ringsheim, 800 000 Euro in die Erneuerung der Kindertagesstätte Arche Noah in Hornberg, 200 000 Euro in die Dachsanierung der Kita Sternschnuppe in Hausach sowie 200 000 Euro für die Sanierung der Eichenbach-Sporthalle in Haslach. Darüber hinaus werden die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs mit 100 000 Euro und Felssicherungsmaßnahmen in Gutach in Höhe von 70 000 Euro bezuschusst.

Lesen Sie auch

„Ich freue mich sehr über diese positive Nachricht für die Gemeinden des Ortenaukreises. Dank dieser Fördermittel sind Investitionen von rund 50 Millionen Euro möglich. Diese Förderung stärkt unseren Landkreis nachhaltig und trägt wesentlich zur Sicherung seiner Attraktivität als Lebens- und Wirtschaftsraum bei“, freut sich Landrat Thorsten Erny.

Verteilerausschuss entscheidet jährlich über die Zuteilung

Der Ausgleichstock basiert auf dem Finanzausgleichsgesetz. Er dient der Unterstützung von Gemeinden bei der Finanzierung kommunaler Einrichtungen, insbesondere im Bereich Schulen, Kindergärten und Hochwasserschutz. Nicht förderfähig sind hingegen Erschließungsmaßnahmen sowie Vorhaben, die kostendeckend durch private Träger realisiert werden könnten.

Die Vergabe erfolgt jährlich durch einen Verteilerausschuss beim Regierungspräsidium Freiburg unter Berücksichtigung der Zahl der Anträge, der Gesamtkosten der Projekte sowie der Höhe der verfügbaren Mittel.