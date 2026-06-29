Kitas und Schulbetreuung: Eutingen verschiebt Gebührenanpassungen

Gute Nachrichten für Familien: Der Gemeinderat hat den Eltern in puncto Kita- und Schulbetreuungsgebühren eine Atempause verschafft. Denn: Sowohl die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten als auch für die Ganztagesbetreuung an den Grundschulen in Eutingen und Weitingen bleiben zum neuen Kindergarten- und Schuljahr 2026/2027 unverändert. Erst ein Jahr später, zum 1. September 2027, werden die Gebühren angehoben.

Damit folgte das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung und wich bewusst von den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände ab. Diese hatten für die Kindertagesstätten bereits zum Herbst 2026 eine Erhöhung um 4,5 Prozent empfohlen, gefolgt von weiteren vier Prozent im Jahr darauf. Für die Schulkindbetreuung sollte dieselbe Entwicklung gelten. Der Gemeinderat entschied sich jedoch für einen anderen Weg.

Ganz ohne Erhöhung bleibt es allerdings nicht

Hintergrund ist die bereits zum 1. Januar 2026 beschlossene Gebührenanhebung im Zuge der Haushaltskonsolidierung. Damals waren die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten um 7,5 Prozent und für die Ganztagesbetreuung sogar um zehn Prozent erhöht worden. Eine weitere Anpassung nur wenige Monate später wollte das Gremium den Familien ersparen. Ganz ohne Erhöhung bleibt es allerdings nicht.

Zum Kindergarten- und Schuljahr 2027/2028 steigen die Beiträge sowohl für die Kindertagesstätten als auch für die Ganztagesbetreuung um durchschnittlich vier Prozent. Der Gemeinderat verabschiedete dafür die neuen Beitragsordnungen.

In der Ganztagesbetreuung der Grundschulen Eutingen und Weitingen betrifft dies sowohl die Früh- und Nachmittagsbetreuung als auch die Ferienbetreuung. So kostet die Frühbetreuung bei einer Buchung an fünf Tagen künftig 27 Euro monatlich, während für eine Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr an fünf Tagen 119 Euro pro Monat fällig werden. Für die Ferienbetreuung werden ab September 2027 insgesamt 115 Euro für fünf Betreuungstage beziehungsweise 92 Euro für vier Tage erhoben. Die Beiträge für die Schulkindbetreuung werden direkt an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) gezahlt. Höhere Elternbeiträge verringern den Zuschuss, den die Gemeinde für die Betreuung leisten muss.

Keine unmittelbaren negativen Folgen für den Haushalt

Auch bei den Kindertagesstätten verweist die Verwaltung auf die steigenden Personal- und Sachkosten. Die kommunalen Landesverbände und Kirchen halten weiterhin daran fest, dass Eltern langfristig rund 20 Prozent der Betriebskosten tragen sollen. Von diesem Wert ist Eutingen allerdings nach wie vor deutlich entfernt. Mit dem jetzigen Beschluss versucht die Gemeinde den Spagat zwischen Haushaltsdisziplin und Familienfreundlichkeit: Die Gebühren werden zwar weiter an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst – allerdings mit einem Jahr Verzögerung, um die bereits beschlossenen Erhöhungen zu Beginn des Jahres 2026 nicht unmittelbar weiter zu verschärfen.

Für den Gemeindehaushalt hat der Verzicht auf die Erhöhung im Kindergartenjahr 2026/2027 nach Angaben der Verwaltung keine unmittelbaren negativen Folgen. Die Einnahmen aus einer Erhöhung waren im Haushaltsplan für diesen Zeitraum ohnehin noch nicht eingeplant.