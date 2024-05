So sieht die Betreuungssituation in Kippenheim aus

203 Plätze stehen für über Dreijährige in Kippenheim zur Verfügung.

Kippenheim ist in Sachen Kinderbetreuung gut aufgestellt.









In Sachen Kinderbetreuung ist man in Kippenheim gut aufgestellt. Darüber informierte Hauptamtsleiterin Sina Schultheiß bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Demnach hätten von 55 angemeldeten Eltern insgesamt 53 ihr gewünschtes Betreuungsmodell erhalten. Und auch die zwei anderen Familien hätten mit einem Alternativangebot versorgt werden können.