1 Mehr Platz kommt aus der Luft – die Container werden angeliefert. Foto: Stadt Villingen-Schwenningen

Schon Mitte April fand die erste große Anlieferung von Containermodulen für die Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Deutenberg statt, am Dienstag waren mehrere Lastwagen und ein großer Kran in der Tiroler Straße in Villingen zu sehen.

Villingen-Schwenningen - Die bislang fünfgruppige städtische Kindertagesstätte Ziegelbach wird durch die Aufstellung von Containermodulen in den nächsten Monaten ebenfalls um zwei Krippengruppen erweitert. Nachdem bereits seit einigen Wochen die Erdarbeiten durchgeführt wurden, kann nun nach der Aufstellung der Container mit dem Innenausbau begonnen werden.

Voraussichtlich bis spätestens zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 stehen hier dann insgesamt 20 neue Plätze für VS-Kinder zur Verfügung. Somit werden in den beiden Einrichtungen insgesamt vier U3-Gruppen für Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren mit insgesamt 40 Plätzen neu geschaffen.

Spätere Umwandlung in Ü3-Gruppen möglich

Die Container sind räumlich so konzipiert, dass eine spätere Umwandlung in Ü3-Gruppen möglich ist. "Um den notwendigen Ausbau von Kitaplätzen voranzutreiben, gehen wir mit voller Kraft voran. Kitaplätze in einem Container mögen für den ein oder anderen ungewöhnlich erscheinen, doch diese stehen der Unterbringung in einem Gebäude in nichts nach", so Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Die Stadt Villingen-Schwenningen investiert hierfür mehrere hunderttausend Euro, unter anderem für die Erschließung und für die Erstausstattung. Durch das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung gibt es außerdem Zuschüsse für die beiden Projekte.