Kitas in Schramberg

1 Eine Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten und Kinderkrippen stand im Verwaltungsausschuss zum Diskurs. Foto: Fritsche

Der Verwaltungsausschuss hat knapp mehrheitlich für eine Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten und Kinderkrippen ab dem 1. September gestimmt.















Schramberg - In den Kindergartenverträgen mit den Kirchengemeinden sei festgeschrieben, dass die Elternbeiträge mindestens in der Höhe des eventuell bestehenden Landesrichtsatzes angepasst werden, erläuterte Kerstin Flaig vom Fachbereich für Kultur und Soziales, die in den Tagesordnungspunkt einführte. Die aktuell hohe Inflationsrate wirke sich auf die Investitions- und Sachkosten aus, aber auch die steigenden Personalkosten schlügen finanziell zu Buche. Im Juni hätten die Gremien deshalb empfohlen, die Beiträge pauschal um 3,9 Prozent zu erhöhen. "Auch wenn uns das nicht leicht gefallen ist, schlagen wir vor, der Empfehlung zu folgen", erklärte Flaig.

SPD/Buntspecht und ÖDP dagegen

"Wir können die Familien und die Alleinerziehenden nicht noch mehr belasten", lehnte Tanja Witkowski für die SPD/Buntspecht-Fraktion den Vorschlag der Stadtverwaltung ab. Man habe letztes Jahr erheblich erhöht, es wäre nicht fair, jetzt schon wieder zu erhöhen. Dieser Sichtweise schloss sich auch Thomas Koch (ÖDP) an und kündigte an, ebenfalls dagegen zu stimmen.

CDU und Freie Liste dafür

Thomas Brantner, Barbara Kunst (beide CDU) und Ralf Rückert (Freie Liste) sprachen sich dagegen für den Verwaltungsvorschlag aus nach dem Motto: "Lieber jetzt moderat als irgendwann später sehr viel erhöhen". Und Jürgen Winter (CDU) meinte: "Wir haben die Beiträge über die Jahre hinweg austariert, es ist nicht unsere Aufgabe, einen Bereich zu 100 Prozent zu finanzieren."

Kunst fragte auch, ob man für Familien oder Alleinerziehende mit geringem Einkommen nicht eine andere Unterstützung finden könne. Flaig verwies da auf die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenübernahme zu stellen. Mit vier Ja- und drei Nein-Stimmen nahm der Verwaltungsausschuss den Vorschlag der Verwaltung an.

Ab wann Antrag stellen?

Im Nachgang zur Ausschusssitzung haben wir bei der Stadtverwaltung gefragt, ab welchen Einkommensgrenzen sich Familien oder Alleinerziehende von Kita-Beiträgen und Kosten für das Mittagessen befreien lassen können. "Da wird vom Landratsamt Rottweil jeder Einzelfall geprüft. Was im Einzelnen zum Einkommen angerechnet wird und was nicht, entzieht sich unserer Kenntnis", antwortete Flaig.