Kitas in Balingen: So funktioniert die Anmeldung für das kommende Kita-Jahr

Die Stadt Balingen informiert über die Möglichkeit, sich einmal die Kindertageseinrichtungen genauer anzuschauen. Dazu gibt es Infos, wie die Anmeldung abläuft.

Die städtischen Kitas in Balingen laden am Sonntag, 18. Januar, von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. „An diesem besonderen Tag haben Familien, Freunde, Nachbarn und alle Interessierten die Gelegenheit, die Einrichtungen hautnah zu erleben und mehr über die tägliche pädagogische Arbeit zu erfahren“ heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Balingen.

Besucherinnen und Besucher können demnach „die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten“ erkunden und direkt mit dem pädagogischen Team ins Gespräch kommen.

Es gebe ausreichend Zeit für Austausch und offene Fragen, sodass Eltern einen ersten Einblick in die pädagogische Arbeit vor Ort erhalten, verspricht die Verwaltung. Zudem können alle Gäste die Werte und Ziele der Kitas kennenlernen, die eine vertrauensvolle und fördernde Umgebung für die Kinder schaffen.

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit den pädagogischen Fachkräften auszutauschen.

Der Tag der offenen Tür richtet sich nicht nur an Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, sondern auch an alle, die neugierig sind, wie Kinder in den Kitas in einer anregenden Lernumgebung ihre Fähigkeiten entwickeln, lernen und wachsen.

„Gleichzeitig bietet die Veranstaltung eine wunderbare Gelegenheit für Nachbarn und Freunde der Einrichtungen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Arbeit vor Ort kennenzulernen“, heißt es.

An diesem Tag hat außerdem die städtische Kindertagespflege AbenteuerBande in Balingen-Weilstetten, Grauenstein 20, geöffnet.

Zugang über den Link auf der Webseite erstellen

Für Eltern, die ihre Kinder für das kommende Kita-Jahr 2026/2027 in einer Kindertagesstätte anmelden möchten, weist die Stadt Balingen darauf hin, dass die Anmeldung über das Online-Portal der Stadtverwaltung erfolgen muss. Auf der Homepage der Stadt unter „Leben in Balingen“ – „Kita“ finden Eltern den entsprechenden Link zum Portal.

Um sich anzumelden, müssen Eltern zunächst einen Zugang über den Link auf der Webseite erstellen und ein Passwort vergeben. Danach können sie ihr Kind mit dem gewünschten Aufnahmedatum und den Betreuungswünschen anmelden und bis zu fünf Kitas auswählen. Die Anmeldung muss bis spätestens 31. Januar 2026 erfolgen.