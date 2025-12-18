Kitas in Balingen: So funktioniert die Anmeldung für das kommende Kita-Jahr

Die Stadt Balingen informiert über die Möglichkeit, sich einmal die Kindertageseinrichtungen genauer anzuschauen. Dazu gibt es Infos, wie die Anmeldung abläuft.
Die städtischen Kitas in Balingen laden am Sonntag, 18. Januar, von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. „An diesem besonderen Tag haben Familien, Freunde, Nachbarn und alle Interessierten die Gelegenheit, die Einrichtungen hautnah zu erleben und mehr über die tägliche pädagogische Arbeit zu erfahren“ heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Balingen.