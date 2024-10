Am diesjährigen Weltkindertag fand in Balingen der erste Fachnachmittag für alle Mitarbeitenden der städtischen Kindertagesstätten statt. Top-Speaker Andreas Gebhardt hielt einen Vortrag zum Umgang mit Fehlern.

Die Veranstaltung, die laut Mitteilung der Stadt Balingen als wichtige Plattform für den fachlichen Austausch und die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit diente, begann mit wertschätzenden Worten des Bürgermeisters Ermilio Verrengia und des Amtsleiters Ralf Eppler.

Beide betonten die „herausragende Arbeit“, die täglich in den Kitas geleistet wird und bedankten sich für das Engagement der pädagogischen Fachkräfte in der Stadt. Bürgermeister Verrengia bezeichnete laut Mitteilung die anwesenden pädagogischen Fachkräfte als „Superhelden des Alltags“. Der Gedanke hinter der Metapher ist klar: „Pädagoginnen und Pädagogen leisten Arbeit, die oft unsichtbar ist, aber die tiefen und nachhaltigen Auswirkungen auf das Leben von Kindern hat – wie echte Superhelden.“

Top-Speakers Andreas Gebhardt tritt auf

Ein besonderer Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt des Top-Speakers Andreas Gebhardt, der nicht nur mit seinen Jonglierkünsten beeindruckte, sondern auch einen Vortrag zum Thema Fehlerkultur hielt. Der Redner wurde in diesem Jahr als einziger Deutscher in Colorado mit dem renommierten CSP (Certified Speaking Professional) ausgezeichnet, einer der höchsten Ehrungen für professionelle Redner weltweit.

Unter dem Motto „Ein Fehler ist besser als keiner“ ermutigte Gebhardt die Anwesen-den, Fehler als wertvolle Lernchancen zu betrachten. Er verglich dies mit dem Jonglieren, bei dem es viele Fehlversuche braucht, bis ein Trick gelingt, und zeigte auf, wie wichtig Geduld und Fehlertoleranz auch im pädagogischen Alltag sind.

Ideen werden entwickelt

Nach dem Vortrag arbeiteten die Kita-Mitarbeitenden in gemischten Workshopgruppen weiter. Die Teams setzten sich mit den Impulsen auseinander und entwickelten gemeinsam Ideen und Ansätze, wie die Fehlerkultur in den jeweiligen Einrichtungen gefördert werden kann. Anschließend wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeiten in den jeweiligen Stammteams präsentiert und reflektiert.

„Der Fachnachmittag war nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch Teil eines neuen, innovativen Ansatzes in den städtischen Kindertagesstätten von Balingen“, heißt es in der Mitteilung. Er Sei Bestandteil eines kontinuierlichen Qualitätsmanagementprozesses, der darauf abzielt, eine einheitliche pädagogische Haltung zu entwickeln. Diese basiert auf Offenheit, Fehlertoleranz und gegenseitiger Unterstützung.

Städtische Kita-Leitungen organisieren Veranstaltung

Organisiert wurde die Veranstaltung von den städtischen Kita-Leitungen und den beiden Fachberatungen der Stadt Balingen.

Der Weg hin zu einer reflektierten und wertorientierten Praxis wird durch regelmäßige Fortbildungsangebote, wie den Fachnachmittag, aktiv unterstützt. Die Mitarbeitenden engagieren sich in diesem Prozess, um langfristig die Qualität ihrer Arbeit in den Kindertagesstätten zu sichern und zu verbessern. So konnten sie laut Stadt wertvolle Impulse für ihren pädagogischen Alltag mitnehmen und das Teamgefühl nachhaltig stärken.