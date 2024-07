Kitas in Balingen

1 Der Kindergarten in der Balinger Stadtmitte Foto: Inga-Lena Finkbeiner

Kitas am Limit: Trotz stabiler Geburtenrate fehlen Kindergartenplätze in Balingen. Die Stadt reagiert mit Neubauten und Erweiterungen.









Link kopiert



Die Balinger werden immer mehr: 35 414 Menschen leben in der Kernstadt und den Ortsteilen – 2012 waren es 33 643. Die solle sich wohl fühlen in der Eyachstadt, die eine familienbewusste Kommune sein will. Und offenkundig auch ist: Das entsprechende Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg aus dem Jahr 2018 wurde erneuert.