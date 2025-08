1 Das Kinderhaus Regenbogen Foto: Kugel Im Kindergartenjahr 2025/2026 kann in Bad Herrenalb jedem Kind ein Platz angeboten werden. Das Thema Waldkindergarten war im Gemeinderat auch ein Thema.







Der Bedarfsplanung „Kindertagesstätten 2025/2026“ wurde in der jüngsten Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats von Hauptamtsleiterin Ilona Störner-Meier und der Gesamtleiterin der Kindertagesstätten, Michaela Härter, vorgestellt. In ihren vier Kindertageseinrichtungen bietet die Stadt unterschiedliche Betreuungsformen an.