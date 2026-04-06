Kitas in Albstadt: Betreuungszeiten – weniger Ganztag, dafür mehr VÖ

Der Bedarf für Plätze in der Ganztagsbetreuung in den Kitas ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung zurückgegangen. Daher werden ab August die Betreuungszeiten neu strukturiert.
Die Eltern von Albstadts Kindergartenkindern wünschen weniger Ganztagesplätze, dafür ist die Betreuungsform der verlängerten Öffnungszeit (VÖ) stark nachgefragt. Das spiegelt die Anmeldesituation für das Kita-Jahr 2026/2027 wider, wie Markus Münch, Leiter im Amt für Familie, Bildung und Sport, in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte. Derzeit liegen der Stadt 531 Neuanmeldungen für Kindergartenplätze oder Änderungswünsche in der Betreuungszeit vor. Davon 77 Prozent für eine VÖ-Betreuung (6,5 beziehungsweise sechs Stunden am Stück), 9 Prozent für eine Ganztagesbetreuung und 14 Prozent für eine Regelbetreuung (mit Unterbrechung über die Mittagszeit).