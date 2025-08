Kitaplätze in Albstadt: Neubaupläne für Onstmettingen fehlen – leider kein Versehen

Kitaplätze in Albstadt

1 Die städtische Kindergartenplanung enthält aktuell diverse Unbekannte – eine davon betrifft den Kindergarten Gänsbach. Foto: Karina Eyrich Ihre Kindergartenbedarfsplanung hat die Stadt Albstadt dem Gemeinderat präsentiert. Er segnete sie einstimmig ab – aber längst nicht alle waren zufrieden.







In den Albstädter Kindertagesstätten werden im Kindergartenjahr 2025/26 insgesamt 1672 Plätze für Kinder, die drei Jahre oder älter sind, (Ü3) angeboten – von der Zielquote, die bei 1701 Kindergartenplätzen liegt, ist die Stadt also 29 Plätze entfernt. Die U3-Plätze in den altersgemischten Gruppen können unter diesen Umständen nicht mit Kindern unter drei Jahren besetzt werden und fehlen daher um U3-Kontingent.