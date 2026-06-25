Kitagebühren steigen: Eltern in Gechingen müssen künftig deutlich mehr zahlen

In Zeiten sehr knapper Kassen wird der Deckungsgrad bei den Kita-Gebühren in den Blick genommen. Welche Ansätze wurden diskutiert?

Turnusgemäß standen die Kita-Entgelte für die Kindergartenjahre 2026/2027 und 2027/2028 auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gechinger Gemeinderats. In der Sitzung sprach sich Kämmerer Immanuel Glaser dafür aus, den Empfehlungen der kommunalen Landesverbände zu folgen und die Entgelte fürs nächste Kiga-Jahr pauschal um 4,5 Prozent und für 2027/2028 um pauschal vier Prozent zu erhöhen.

Die Kostendeckung liegt damit laut Sitzungsvorlage bei rund 13 Prozent, in den Vorjahren waren das zwischen 12 und 14 Prozent. Die Landesverbände empfehlen, einen Deckungsgrad von 20 Prozent anzustreben.

Gemeinderat diskutiert Grundsätzliches

„Mir geht das nicht weit genug“, meldete sich zunächst Leonard Wilhelm (BU) zu Wort. Man benötige vielleicht einen neuen Kindergarten (Stichwort Neubau Villa Weingarten, Anm. der Redaktion) und andere würden nicht voll ausgenutzt wie der Naturkindergarten. Man könne da vielleicht die Gebühren zum Beispiel um zehn Prozent senken, das treffe zwar nicht viele Familien, „schafft aber Anreize, dieses Angebot zu nutzen“, so Wilhelm, und dafür könnten die Gebühren für die anderen Kitas in Richtung 20 Prozent Kostendeckung erhöht werden.

Martin Pfuhler (GFW) will einen ganz anderen Weg gehen. „Ich frage mich, warum wir immer um Euro-Beträge diskutieren und nicht um eine feste Deckungsgrad-Prozentzahl.“ Zum Beispiel jetzt eine Erhöhung auf 15 Prozent Deckung und künftig dann sukzessive bis zu den empfohlenen 20 Prozent. So könnten die Eltern jetzt schon sehen, wohin sich die Gebühren entwickeln.

Elternbeiträge müssen steigen

Das fand Simon Klass (BU) „einen sehr interessanten Ansatz, danke Martin“. Die Kindergärten sind das Teuerste, was die Gemeinde unterhalte, so Klass: „1,8 Millionen Euro kostet uns das jedes Jahr. In der sehr schlechten finanziellen Lage müssen wir die Elternbeiträge erhöhen.“ Er stellte den Antrag, fürs kommende Kiga-Jahr um zehn Prozent zu erhöhen und zu prüfen, ob für den Naturkindergarten der Beitrag gesenkt werden kann, um Vollauslastung zu erreichen.

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„13 Prozent der Kosten für die Kitas tragen die Eltern, 87 Prozent trägt die Allgemeinheit“, sagte Klaus Böttinger (GFW). Deshalb ist er dafür, um mehr als vier Prozent zu erhöhen und den Vorschlag von Pfuhler zu prüfen. Fraktionskollegin Marina Eßlinger wollte der vom Kämmerer vorgeschlagenen Erhöhung nicht zustimmen, „weil mir der Gesamtplan für die Kitas fehlt. Ich weiß nicht, wie viele Kinder wir in Zukunft haben und was das für den Personalbedarf bedeutet.“

Gemeinderäte für größere Erhöhung

Alexander Zell (GFW) stellte den Antrag, für die beiden kommenden Kiga-Jahre um jeweils sechs Prozent zu erhöhen. Weil: „Vier Prozent Erhöhung machen für mein Kind 8,50 Euro im Monat aus oder Benzin für 100 Kilometer“, was er vertretbar fand.

Heike Pfeifle (SPD) dankte Zell für die Aussage und fand auch Pfuhlers Vorschlag pragmatisch: Die Verwaltung solle prüfen, was leichter umzusetzen ist. Sie plädierte jedoch wie die SPD-Fraktion schon seit Jahren dafür, die Kita-Entgelte einkommensabhängig zu erheben. Das würde für die familienfreundliche Gemeinde sprechen, weil es die Situation der Bürger berücksichtige.

Es wurde schließlich mehrheitlich beschlossen, die Elternbeiträge nur fürs kommende Kiga-Jahr um zehn Prozent zu erhöhen, Eßlinger und Zell stimmten dem nicht zu. Weiterhin soll die Verwaltung prüfen, wie der Naturkindergarten besser ausgelastet werden kann. Den Vorschlag von Martin Pfuhler wollen die Räte auch weiter bearbeiten.