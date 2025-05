Kitagebühren sollen teurer werden: Kippenheimer Eltern müssen künftig wohl tiefer in die Tasche greifen

1 Falls der Gemeinderat am Montag zustimmt, müssen Kippenheimer Eltern für Kitaplätze ab September mehr bezahlen. Foto: stock.adobe Weil sich die Gemeinde 2024 gegen die Erhöhung der Kitagebühren aussprach, gehen ihr jährlich rund 135 000 Euro durch die Lappen. Nun sollen die Kosten doch angepasst werden.







Eltern, deren Kinder in Kippenheimer Einrichtungen betreut werden, müssen ab September tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag hervor. Demnach werden die Kitagebühren in drei Stufen angepasst: Ab September um 14 Prozent, im nächsten Jahr um zwölf Prozent und 2027 nochmals um zehn Prozent (siehe Info). Im Jahr 2028 soll neu kalkuliert werden.