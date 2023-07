So ein bisschen konnte man den allgemeinen Frust im Kultur- und Bildungsausschuss (KuBi) des Calwer Gemeinderats spüren beim Thema Kindergarten-Gebühren. Im Prinzip gibt’s in Calw einen Automatismus, nachdem die Gebührensätze an die entsprechenden Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände gekoppelt sind. Dem ist der KuBi mit seinem Empfehlungsbeschluss der diesjährigen Erhöhung (siehe Infokasten) für den Gemeinderat am Ende bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme auch gefolgt.

Kontinuierlich steigende Geburtenraten

Aber die eigentlichen Probleme im Kiga-Betrieb löst diese Gebührenerhöhung nicht, die liegen an ganz anderer Stelle. Etwa, wie man bei kontinuierlich ansteigenden Geburtenraten auch in Calw die zusätzlich nötigen Kiga-Plätze bereitstellen kann. „Die natürliche Grenzen sind hier längst erreicht“, so Oberbürgermeister Florian Kling in seinen Erläuterungen zum Thema. Weshalb man beispielsweise vermehrt auf – mutmaßlich schnell zu realisierende – Waldkindergärten setzt.

Derzeit gibt es für jedes Kind einen Platz

Allerdings: „Wir können noch soviel bauen, wir kommen nicht hinterher!“ Wobei Calw trotzdem nach wie vor „eine Insel der Glückseligen“ sei, so Kling weiter. Weil man hier „noch für jedes Kind“ tatsächlich auch einen Kiga-Platz anbieten könne. In großen Städten wie Mannheim, wie Kling aus seinem persönlichen Bekanntenkreis berichtete, sei das schon längst nicht mehr möglich – trotz des (theoretischen) Rechtsanspruchs der Eltern auf einen Kiga-Platz für ihre Kinder. „Da herrscht bereits heute akuter Platzmangel!“

Düstere Prognose

Aber auch in Calw, lautet Klings eher düstere Prognose, werde „auf lange Sicht das Angebot geringer“. Grund dafür – vor allem: „Der akute Arbeitskräftemangel!“ Abgesehen davon, dass man – bei einer allgemeinen Baupreissteigerung von 35 Prozent auch für Kiga-Neubauten – „gar keine Planer und keine Baufirmen“ mehr findet, die solche Neubauten noch umsetzen könnten.

„Schließtage“ werden zum Problem

Weitere, jüngste Herausforderung – wie nach einer entsprechenden Nachfrage von Stadtrat Udo Raisch (CDU) klar wurde: Die sogenannten “Schließtage“, entsprechend „Regenerationstage“ fürs Kiga-Personal, die mit dem jüngsten Tarifvertrag für Erzieher vereinbart wurden. Unterm Strich, so rechnete Nina Buck von der Personalverwaltung des Calwer Rathauses in der KuBi-Sitzung vor, bedeutet das kumuliert „260 Tage mehr Urlaub“ für die Calwer Kiga-Belegschaft. Kommentar des OBs: „Wir haben alle mit dem Kopf geschüttelt!“

Problem vor allem für Alleinerziehende

Doch wie werde man mit dieser zusätzlichen Herausforderung fertig – hakte Stadtrat Raisch nach. „Sollen das die Eltern lösen?“ Offensichtlich – ja. Denn auch Nina Buck musste zugeben: „Wir wissen, dass das ein Problem ist – gerade für Alleinerziehende.“ Aber eine andere Lösung, als dass sich die Eltern selbst um eine Betreuungslösung alternativ zur Kiga kümmern müssten, gebe es schlicht nicht. „Das ist leider so!“, lautete Bucks schon auch resignierendes Resümee.

Weshalb der Ruf im KuBi lauter wurde, dass eigentlich – analog zur Beschäftigung von Lehrkräften an den Schulen, die Sache der Länder seien – auch das Kiga-Personal in die Verantwortung der Länder gehörten. Denn: „Bildung ist eben Sache des Landes“, so Stadträtin Siegrid Bantel (FW). Und Kigas seien ganz zweifellos „eine Bildungseinrichtung“. Allerdings: „Das wird bei uns anders gelebt, wie es eigentlich sein sollte.“

So kommen die Beiträge zustande

„Mutterbetrag“

Voraussichtlich am 20. Juli wird der Calwer Gemeinderat – nach dem jetzt erfolgten Empfehlungsbeschluss im Kultur- und Bildungsausschuss – eine Erhöhung der Kindergarten-Gebühren beschließen. Dabei würde dann der sogenannte „Mutterbetrag“ von 173,75 Euro auf 188,75 Euro steigen (für über dreijährige Kindern; Ü3 – bei 30 Stunden Betreuung pro Woche, sechs Stunden pro Tag). „Mutterbetrag“ meint dabei den geltenden Höchstbetrag für Kiga-Gebühren für die in der höchsten Einkommensstufe veranlagten Eltern. Dieser Betrag errechnet sich aus den Landesrichtsätzen für die Ü3-Betreuung (151 Euro) und erhöht sich für Calw um einen Zuschlag für verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) von 25 Prozent. Für städtische Kindertageseinrichtungen mit einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche (sechs Stunden pro Tag) wird für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U3) zudem die Gebühr noch einmal um den Faktor 1,55 des Mutterbetrags erhöht (= 292,56 Euro). Für längere Betreuungszeiten (50 Stunden pro Woche) gelten ebenfalls höhere Sätze; für zweite und folgende Kinder gibt es Gebührenabschläge. Durch die jetzt angestrebte Anpassung der Gebühren würden sich gemäß dem Wortlaut der zugehörigen Sitzungsvorlage die Einnahmen für die Stadt Calw um rund 80 000 Euro im Jahr erhöhen.