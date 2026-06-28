Kita wird teurer: Diese Kosten kommen jetzt auf Rosenfelder Familien zu

In Rosenfeld müssen Eltern bald tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde erhöht die Gebühren in einem Zwei-Stufen-Modell. Die beiden AfD-Ratsmitglieder üben scharfe Kritik.
Die Deutschen bekommen zu wenig Kinder, sagt Erik Wille (AfD). Die sinkende Geburtenrate habe mit der zunehmenden finanziellen Belastung für Familien zu tun. „Wir können in Rosenfeld diese Probleme nicht allein lösen“, räumt er bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend ein. Aber: Die Stadt könne ein Zeichen setzen, indem die Gemeinde auf eine Gebührenerhöhung verzichte. Daraufhin entbrennt im Gremium eine Debatte.