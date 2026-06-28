Kita wird teurer: Diese Kosten kommen jetzt auf Rosenfelder Familien zu

In Rosenfeld müssen Eltern bald tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde erhöht die Gebühren in einem Zwei-Stufen-Modell. Die beiden AfD-Ratsmitglieder üben scharfe Kritik.

Die Deutschen bekommen zu wenig Kinder, sagt Erik Wille (AfD). Die sinkende Geburtenrate habe mit der zunehmenden finanziellen Belastung für Familien zu tun. „Wir können in Rosenfeld diese Probleme nicht allein lösen“, räumt er bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend ein. Aber: Die Stadt könne ein Zeichen setzen, indem die Gemeinde auf eine Gebührenerhöhung verzichte. Daraufhin entbrennt im Gremium eine Debatte.

Hintergrund der Diskussion ist der Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die Kita-Gebühren sollen in den kommenden beiden Kindergartenjahren in zwei Schritten um 4,5 und anschließend um vier Prozent steigen. Damit folgt Rosenfeld einer landesweiten Empfehlung. Als Grund nennt die Verwaltung unter anderem deutlich höhere Personalkosten: Allein die tarifgemäßen Erhöhungen im Personalbereich haben zu Mehrausgaben von etwa 90.000 Euro geführt, sagt Hauptamtsleiter Harry Maisner. Gleichzeitig sollen Familien mit drei oder mehr Kindern stärker entlastet werden.

„Faires Angebot“

Die Gebühren steigen in zwei Schritten: Für Familien mit einem Kind kostet ein Regelkindergartenplatz im kommenden Kindergartenjahr 166 Euro im Monat, ab dem Kindergartenjahr 2027/28 dann 173 Euro. Familien mit drei Kindern zahlen künftig 88 Euro monatlich pro Kind und ab dem Kindergartenjahr 2027/28 92 Euro. Für das vierte und jedes weitere Kind werden weiterhin keine Elternbeiträge erhoben. Angesichts der steigenden Personalkosten sei das eine Erhöhung, die gerechtfertigt sei, so Klaus May (Unabhängige Wählergemeinschaft).

Ähnlich sieht das sein Fraktionskollege Michael Halter: Rosenfeld sei mit acht Kindergärten gut aufgestellt. „Die Infrastruktur sucht ihresgleichen.“ Leistung und Kosten seien verhältnismäßig. „Das ist ein faires und gutes Angebot, das den Preis auch wert ist.“ Die Landesrichtsätze seien deutlich höher als die Beiträge, die Eltern in Rosenfeld auch künftig zahlen müssten, bemerkt Rathauschef Thomas Miller. Ohnehin übernehme die Stadt einen Großteil der Kosten selbst: Momentan decken die Elternbeiträge lediglich zehn Prozent der Kosten – das ist deutlich weniger, als die von den kommunalen Landesverbänden empfohlenen 20 Prozent.

AfD lehnt Gebührenerhöhung ab

Ja, in Rosenfeld seien die Kita-Gebühren vergleichsweise günstig, so Wille. „Aber wir geben Geld aus für Quatsch und bei Kindern gilt plötzlich das Verursacherprinzip.“ Der AfD-Stadtrat holt weiter aus und schließt mit dem Satz: „Das führt zum Zusammenbruch dieser Gesellschaft.“

Unterstützung bekommt er von Parteikollegin Heike Pieper: „Für die meisten Familien reicht ein Einkommen heute nicht mehr aus.“ Die Familien seien daher auf die Betreuung angewiesen. Nach ihrer Ansicht können viele Familien auf einen Kita-Platz nicht verzichten, weil beide Elternteile berufstätig sein müssten. Steigende Elternbeiträge verschärften diese finanzielle Belastung.

Gabi Bihr (Freie Wähler) glaubt hingegen nicht daran, dass weniger Gebühren zu einem plötzlichen Kinder-Boom führen werden: „Die Gesellschaft hat sich einfach dermaßen verändert.“ Halter wirft ein, dass man in Rosenfeld über viele Jahre versucht habe, die Gebühren niedrig zu halten. „Im Moment geben wir ja nur eine Steigerung weiter.“

Mit großer Mehrheit beschließt der Gemeinderat schließlich die Gebührenerhöhung. Gegen die Anpassung stimmen lediglich die beiden AfD-Stadträte Erik Wille und Heike Pieper. Die neuen Elternbeiträge gelten ab dem 1. September dieses Jahres.