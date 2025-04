Kita und Schule in Dotternhausen: Kinderbetreuung wird teurer

1 Die Betreuungsangebote in der Kindertagesstätte Dotternhausen werden künftig teurer. Foto: Breisinger

Der Dotternhausener Gemeinderat beschloss bei dessen Sitzung am Mittwochabend die Erhöhung der Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung an der Schlossbergschule und die Kindertagesstätte Dotternhausen.









„Bund und Land heben die Standards immer mehr an, übernehmen aber nicht die Finanzierung“, prangerte Dotternhausens Bürgermeisterin Marion Maier bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend an und deren Stellvertreter Freiherr Georg Cotta von Cottendorf, der die Gemeinden als „Zechpreller des Bundes, die alles umsetzen und finanzieren müssen“, bezeichnete, betonte bereits frühzeitig in der Diskussion, dass die Stadt Dotternhausen „viel für unsere Kinder“ tun würde, zumal die Personalkosten für die Erzieher, die zu 90 Prozent von der Gemeinde Dotternhausen übernommen werden müssen, in dieser Hinsicht der größte Ausgabenblock sein würden.