Kita und Schule: Eutingen verschiebt Gebührenanpassungen

Familien werden zunächst entlastet – Erhöhungen greifen erst zum Kindergarten- und Schuljahr 2027/2028.
Gute Nachrichten für Familien: Der Gemeinderat hat den Eltern in puncto Kita- und Schulbetreuungsgebühren eine Atempause verschafft. Denn: Sowohl die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten wie auch für die Ganztagesbetreuung an den Grundschulen in Eutingen und Weitingen bleiben zum neuen Kindergarten- und Schuljahr 2026/2027 unverändert. Erst ein Jahr später, zum 1. September 2027, werden die Gebühren angehoben.