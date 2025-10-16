Kita St.Georg in Empfingen: Sanierung mit Wohlfühlatmosphäre

Nach einer umfänglichen Sanierung fühlen sich die Kinder in der Kindertagesstätte St.Georg wieder richtig wohl. So sieht es im sanierten Gebäude aus.
Als im April 2024 der Gemeinderat samt Bürgermeister Ferdinand Truffner, dem Architekten Stefan Beuter und Pfarrer Thomas Fürst eine Begehung durch das in die Jahre gekommene Katholische Kindergartengebäude machten und erfuhren, dass die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im laufenden Betrieb stattfinden sollen, geisterten die Gedanken in den Gemeinderatsköpfen „Wie soll das funktionieren?“.