Kita Spatzennest in Bisingen: Nach Unfall an Kita – „Kein geeigneter Standort“ für Blitzer

Die Verkehrssituation an der Kita Spatzennest soll übersichtlicher werden. Ampel und Zebrastreifen sind technisch nicht machbar. Nun stehen Halteverbot, Bring- und Holzone im Fokus.
Die Eltern setzen sich dafür ein, die Verkehrssituation rund um die Kita Spatzennest in Steinhofen zu verbessern. Bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Landratsamts im März hatten sie ihre Ideen eingebracht. Diese waren: Einrichtung einer Ampelanlage, eines Fußgängerüberwegs, eines Halteverbots und einer Hol- und Bringzone, berichtet die Pressestelle des Landratsamts auf Anfrage.