1 Die Midis und Maxis der Kita am Platanenkubus erforschten die Energie mit Lego-Modellen. Die hintere Reihe zeigt von links: Simona Merkle (Kita-Leitung), Manuel Karl (Erzieher), Tanja Stehle (Erzieherin), Maurice Bierig (MC Plan), Frederik Margonari (Geschäftsführer MC Plan) und Hans Barucha (Stadt Nagold - Wirtschaftsförderung). Foto: Sabine Stadler

Kinder der Kita am Platanenkubus erlebten jetzt eine kindgerechte Schulung zu Sonnen- und Windenergie. Dahinter steckt ein Plan. Weitere städtische Kitas sollen folgen.















Nagold - Im Fokus dieser Kooperation des Unternehmens MC Plan mit der Stadt Nagold steht das frühe Heranführen an das Thema Stromsparen, am besten bereits im Vorschulalter. Denn die Sensibilisierung für den verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit Energie, vor allem mit Strom, kann nicht früh genug beginnen.

Bereits im Kindergartenalter hört die nachwachsende Generation im Elternhaus nahezu täglich, dass die Kosten für Strom gestiegen sind, dass aufgrund der Knappheit mit dieser Ressource respektvoll sowie bewusst umgegangen werden muss und Einsparmöglichkeiten gesucht und genutzt werden.

Auf kindgerechte Art

Das war für die Nagolder Beratungs- und Planungsgesellschaft für elektronische Systeme und Anlagen im Bereich Gebäudetechnik, MC Plan, der Hauptgrund, mit einer neuen Idee auf die Stadt Nagold zuzugehen.

Bei Geschäftsführer Frederik Margonari, selbst junger Vater, entstand mit der Idee gleichzeitig der Wunsch, gemeinsam mit der Stadtverwaltung – quasi als Vorbildfunktion – junge Menschen bereits im Kindergartenalter für dieses Thema zu sensibilisieren. Er schlug der Stadt vor, in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen die Vorschulkinder zum Thema Stromsparen auf kindgerechte Art zu schulen.

"Midis und Maxis" nehmen teil

Inzwischen fand in der Kita am Platanenkubus die erste "Stromspar-Schulung" für die Midis und Maxis statt. Das sind die Fünf- bis Sechsjährigen, die schon sehr bald dem Kindergarten entwachsen sein werden. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Maurice Bierig war Frederik Margonari vor Ort und beleuchtete mit zwölf Mädchen und Jungs den verantwortungsvollen Umgang mit Energie. Gesprochen wurde dabei auch über den Einsatz von Sonnen- und Windenergie.

Für die Leiterin der Nagolder Kita, Simona Merkle, ist das von MC Plan aufgegriffene Thema alltagsnah und ihre Schützlinge waren von der Umsetzung durch Margonari und Bierig fasziniert. Beide haben bei ihrer Schulungspremiere festgestellt, dass die Kinder zum einen über dieses Thema schon einiges wissen und sogar den einen oder anderen Fachausdruck aus dem Bereich der nachhaltigen Energiegewinnung kennen.

Beleuchtetes Legohaus veranschaulicht das Thema

Auf die Kinder wartete ein Legohaus, das beleuchtet werden sollte. Auf dem Dach wurden an eine Photovoltaik-Anlage Stromkabel angeschlossen, die LEDs zum Leuchten brachten. Mit einem Strahler simulierten Margonari und Bierig die Sonne und zeigten, wie sich im Tagesverlauf die Stromerzeugung verändert, indem der Strahler gedimmt wurde. So wurde gezeigt, dass in den Abend- oder Nachtstunden, wenn es dunkel ist, die Sonne keine Energie liefert. Die LEDs leuchteten in dieser Phase nicht.

Dass mit einem Windrad sonnenunabhängig auch in der Dunkelheit Strom erzeugt werden kann, erlebten die Kita-Kinder an der zweiten Station. Gemeinsam wurde eine solche Anlage aus Pappkartonage verkabelt und an einem Gebäude angeschlossen. Dabei engagierten sich die Vorschulkinder, zeigten sich wissbegierig und wirkten bei der Verdrahtung emsig mit. Für alle Kinder gab’s am Ende der Veranstaltung, die allen viel Spaß gemacht hat, Malbücher und Stifte als Geschenk von MC Plan.

Das Team wird alle neun Kitas besuchen

Hans Barucha von der Wirtschaftsförderung im Nagolder Rathaus, ist sehr erfreut darüber, dass MC Plan mit dieser konkreten Idee und willkommenen Schulung zum verantwortungsvollen Umgang mit Energie für Kinder auf die Stadt zugekommen ist. Von hier aus wurde zügig Kontakt mit den insgesamt neun Kindertageseinrichtung in Nagold aufgenommen. Das Team um Frederik Margonari wird alle neun Kitas besuchen und in den kommenden Monaten jeweils in zwei Kitas die rund einstündige kindgerechte Schulung durchführen.

Der Geschäftsführer von MC Plan sieht in diesem Vorhaben eine gute Investition, vor allem auch im Hinblick darauf, dass sowohl Jungs als auch Mädchen einen technischen Einblick erhalten und womöglich gar für Berufe in diesem Bereich schon früh sensibilisiert werden.

Margonari denkt bereits jetzt schon an eine Fortsetzung der Partnerschaft mit der Stadt und kann sich auch in den Folgejahren weitere Schulungen rund um dieses Thema vorstellen.