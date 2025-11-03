Kita-Plätze in Sicht: Neue Hoffnung für Eltern in Furtwangen

Neue Tagespflege, neues Konzept, neue Chancen: In Furtwangen soll eine neue Kinder-Oase entstehen – damit kein Platzmangel mehr den Alltag von Familien bestimmt.
Neben der möglichen Einrichtung eines Naturkindergartens in Furtwangen in Trägerschaft der Stadt wurde vom Gemeinderat eine weitere Möglichkeit für zusätzliche Kinderbetreuung in Furtwangen vorgestellt: Eine Kinder-Tagespflege für fünf oder auch mehr Kinder in Trägerschaft eines Vereins. Sogar eine mögliche Räumlichkeit wurde schon ins Auge gefasst: das jetzige evangelische Gemeindezentrum.