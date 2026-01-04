Kita Kirchplatzschule Sulgen: Endlich Land in Sicht bei Bauarbeiten

Die Stadt geht davon aus, dass die Kirchplatzschule tatsächlich bis Ende Januar umgebaut ist und die Kita im Februar einziehen kann.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte Maximilian Neudeck (Freie/Neue Liste) beim letzten Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen“ wissen, wie denn der Stand beim Umbau der Kita Kirchplatzschule ist. Im Gebäude wären noch nicht mal die Bodenbeläge verlegt, die Fußleisten fehlten und die Decken wären noch offen, berichtete er. Er habe „erhebliche Zweifel“, dass der aktuelle Zeitplan klappe.