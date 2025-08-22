Kita-Kinder haben viele Fragen: Der Lahrer Lothar Baumann erzählt aus seinem Alltag mit Sehbehinderung

Wie lebt es sich mit Sehbehinderung? Der Lahrer Lothar Baumann hat im Sophie-Scholl-Kindergarten Kippenheimweiler aus seinem Alltag erzählt.
Über einen bemerkenswerten Besuch freute sich der Sophie-Scholl-Kindergarten in Kippenheimweiler: Lothar Baumann, Mitglied im Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Lahr, besuchte gemeinsam mit Beatrice Meyer von der Geschäftsstelle des Beirats die Einrichtung. Lothar Baumann, der seit seinem 32. Lebensjahr erblindet ist, brachte nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern auch seine treue Blindenführhündin, die Pudeldame Dafi, mit.