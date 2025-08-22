Kita-Kinder haben viele Fragen: Der Lahrer Lothar Baumann erzählt aus seinem Alltag mit Sehbehinderung

Wie lebt es sich mit Sehbehinderung? Der Lahrer Lothar Baumann hat im Sophie-Scholl-Kindergarten Kippenheimweiler aus seinem Alltag erzählt.

Über einen bemerkenswerten Besuch freute sich der Sophie-Scholl-Kindergarten in Kippenheimweiler: Lothar Baumann, Mitglied im Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Lahr, besuchte gemeinsam mit Beatrice Meyer von der Geschäftsstelle des Beirats die Einrichtung. Lothar Baumann, der seit seinem 32. Lebensjahr erblindet ist, brachte nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern auch seine treue Blindenführhündin, die Pudeldame Dafi, mit.

Dafi begleitet Lothar Baumann seit mehr als vier Jahren und ist eine unverzichtbare Hilfe in seinem Alltag, heißt es in einer Pressemitteilung von Kita und Beirat. Zusammen mit einigen Accessoires für Sehbehinderte, die Baumann täglich nutzt, gab der Besuch den rund 40 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren einen praktischen und anschaulichen Einblick in das Leben mit einer Sehbehinderung.

Die zwei Stunden, die Lothar Baumann mit den Kindern verbrachten, waren gefüllt mit intensiven Gesprächen, Informationen und Erfahrungsberichten, bei denen das Thema Inklusion und Barrierefreiheit im Mittelpunkt stand, heißt es weiter. Lothar Baumann erklärte den Kindern, wie er sich im Alltag ohne visuelle Wahrnehmung orientieren kann und welche Hilfsmittel dabei unterstützen. Besonders beeindruckend für die Kinder war die Möglichkeit, Dafi hautnah zu erleben und von Baumann zu hören, wie sie ihm hilft, sich sicher und selbstständig zurechtzufinden.

„Es ist von großer Bedeutung, den Kindern bereits früh durch Erfahrungsberichte von Experten in eigener Sache ein Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zu vermitteln“, sagte Beatrice Meyer nach dem Treffen.

Zahlreiche Fragen belegen die Neugier der Kinder

Der Austausch mit den Kindern und die Fragen, die sie stellten, zeigten das große Interesse der Kinder an dem Thema. Baumann nahm sich Zeit, auf jedes Anliegen einzugehen und die Kinder spielerisch für die Bedeutung von Inklusion und gegenseitigem Respekt zu sensibilisieren.

„Es war wirklich schön zu sehen, wie offen und neugierig die Kinder waren“, sagte Beate Jörger-Hoffmann, Leiterin des Kindergartens. „Der Besuch war eine wertvolle Gelegenheit, das Thema Inklusion auf eine direkte und anschauliche Weise zu vermitteln.“

Tag bleibt noch lange in Erinnerung

Abschließend lässt sich sagen, dass der Besuch von Lothar Baumann und Beatrice Meyer ein voller Erfolg war. Das Event stärkte nicht nur das Bewusstsein für Barrierefreiheit und Inklusion, sondern sorgte auch für einen bereichernden und inspirierenden Tag, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.