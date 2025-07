Kita in Wolfach feiert Jubiläum

Wolfachs städtische Kindertagesstätte „Pfiffikus" am Straßburgerhof feiert am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen. Ein abwechslungsreiches Programm zwischen Hofeckle und und Waldkindergarten ist geplant.







Den Namen „Pfiffikus“ trägt Wolfachs städtische Kindertagesstätte erst seit genau zehn Jahren. Doch die Geschichte der Einrichtung am Straßburgerhof reicht fünfmal so lang zurück. Der 50. Geburtstag wird am heutigen Samstag mit einem vielfältigen Programm zwischen Kita und Waldkindergarten gefeiert.