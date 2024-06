Anlässlich der bundesweiten Aktion MINTmachtage (vormals „Tag der kleinen Forscher“) besuchte Volker Schebesta die Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum in VS und ging gemeinsam mit den Kindern auf Entdeckungsreise.

In VS hob der Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg die Relevanz der frühen MINT-Bildung (MINT steht kurz für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für nachhaltige Entwicklung hervor.

Es war das Wasser, das die Kinder in der Kindertagesstätte bewegte und viele Fragen aufwarf – aus aktuellem Anlass. Wo fließt Wasser hin? Woher kommt der Regen?

Lesen Sie auch

„Kinder kommen mit vielen Fragen in die Kitas. Gemeinsam können sich die pädagogischen Fachkräfte mit ihnen auf die Suche nach Antworten begeben. Hier sieht man, wie frühkindliche Bildung beispielhaft funktioniert: die Erzieherinnen und Erzieher wecken den Forschergeist der Kinder – das ist beeindruckend und setzt die ersten Grundpfeiler für die MINT-Bildung“, sagte Staatssekretär Schebesta begeistert.

Kinder sind begeistert

„Bei uns gehen die Kinder und die pädagogischen Fachkräfte jeden Tag gemeinsam auf Entdeckungsreise. Ihre Neugierde und die Faszination von der Welt ist dabei ein wahrer Motor. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie begeistert die Kinder sind, aber auch die Erwachsenen. Wir lernen hier zusammen immer Neues – und das ist Wissen, das bleibt den Kindern. Für immer. Weil sie ganzheitlich lernen“, sagt Alexandra Waimer, Leiterin der Kindertagesstätte.

Das ist ein wichtiger Teil des pädagogischen Ansatzes der Stiftung Kinder forschen, die die MINTmachtage initiierte. Unter dem Jahresmotto „Entdecken, Forschen, Freisein!“ gehen Kinder in ganz Deutschland auf Entdeckungsreise und nähern sich den verschiedenen Aspekten von Freiheit.

Erzieherin Kathrin Schigalow bringt immer neue Ideen zum Entdecken und Forschen aus den Fortbildungen der Stiftung mit, die in der Region von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg angeboten werden. „Die aktuellen Überschwemmungen, das Thema Wasser und auch die Frage, wie wir gut damit umgehen können, wie das unsere Freiheit beeinflusst, was Freiheit eigentlich ist und was die Situation mit uns macht, sind Themen, die hier alle stark beschäftigen. Es ist wirklich gut, Strategien zu haben, um gut damit umzugehen und darüber zu sprechen“, sagte Alexandra Waimer.

Christina Mersch, Leiterin des Bereichs Netzwerke der Stiftung Kinder forschen: „Kinder, die forschen, fragen. Kinder, die fragen, forschen. Dank der Angebote in der Kita erhalten alle Kinder, die Möglichkeit, frühzeitig ihr Interesse und Potenzial in den MINT-Bereichen zu entdecken. Dies fördert die Chancengleichheit und eröffnet vielfältige Bildungs- und Berufsmöglichkeiten.“

„Gute Bildung für alle Kinder ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, ergänzte Miriam Kammerer, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Prüfung bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg: „Wir alle profitieren davon, wenn unsere Kinder lernen, mit Herausforderungen, die ihnen begegnen, gut umgehen zu können.“

Roth lobt Kita

Dem konnte sich Oberbürgermeister Jürgen Roth nur anschließen: „Forschen und die Welt entdecken – wo passt das besser, als an unserer städtischen Kita Schwarzwald-Baar Klinikum! Ich bin dankbar, dass das Netzwerk aus der Stiftung Kinder forschen und unserer IHK hier diese Früchte direkt vor Ort tragen kann. Unsere pädagogischen Fachkräfte nutzen die Möglichkeit der Weiterbildung und können somit den MINT-Bereich, sprich die Faszination am Forschen, an die Kinder herantragen.“