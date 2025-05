50 Jahre Kindergarten sind in Sigmarswangen ordentlich gefeiert worden. Vor allem die Kinder haben eine tolle Botschaft an die „Großen“.

Ortsvorsteherin Sabine Breil ging in ihrem Rückblick auf die Entwicklung des Kindergartens seit November 1975 ein.

Davor habe es im Ort nur eine Grundschule gegeben, die allerdings der Kreisreform zum Opfer fiel. Jedoch wurde nun ein Kindergarten eingerichtet, der 1992 noch einer Erweiterung bedurfte.

Damit konnten 50 Plätze angeboten werden. Aktuell wird die Einrichtung modernisiert. Maßgeblich geprägt wurden Generationen von Kindern durch Christa Gruhler, welche von 1975 bis 2009 die Leitung innehatte.

Seit 2010 leistet Karin Eberhardt mit fünf Kolleginnen jeden Tag wertvolle Erziehungs- und Entwicklungsarbeit an 47 Kindern. Zum 50. Geburtstag gab es von der Gemeinde einen neuen Bollerwagen.

Das kleine bunte Tier

Hauptamt-Leiter Hartmut Walter überbrachte zusammen mit Susanne Vögele die Glückwünsche der Stadt samt einem Gutschein und Wasserbomben. Kindergartenleiterin Eberhardt ging auf den Wandel in der Erziehung ein. Sie stellte den Kindergarten als Wohlfühlort für die Kinder sowie als Grundlage für das Lernen und die Persönlichkeitsförderung in der Begegnung mit anderen vor.

Dann hieß es „Vorhang auf“ für das Spiel „Das kleine Ich-bin-ich“. Was vorher anklang, erlebten die vielen Besucher jetzt ganz anschaulich. Ein heiteres Erzähltheater präsentierte ein kleines buntes Tier, das allein auf einer Wiese ist und nicht weiß wie es heißt.

Alle helfen mit

In der Begegnung mit anderen Tieren beginnt es zunächst an sich zu zweifeln. Aber dann erkennt es: „Ich bin nicht irgendwer, ich bin ich, einzigartig und liebenswert“. Die kostümierten Kinder lebten ihre Rollen, gingen richtig in ihnen auf und sprachen auswendig.

Ob Insekten, Käfer, Schafe, Hunde, Pferde, Fische oder ein Papagei – alle halfen zur Identitätsfindung mit. Fast wie bei Profis, waren die Verhaltensweisen zunächst verhalten, steigerten sich und zeigten dann pure Freude über das Erkennen beim bunten Tier.

Die Jugendkapelle spielt

Der Frosch brachte alles auf den Punkt: „Du bist du. Und wer das nicht weiß, ist dumm- bumm“. Die Lieder wurden von Sabine Rebmann an der Gitarre begleitet. Mit viel Beifall wurden die Akteure belohnt.

Zur Unterhaltung beim anschließenden „Festle“ spielte die Jugendkapelle unter der Leitung von Anna-Lena Widmann. Kaffee und Kuchen wurde genossen und Erinnerungen ausgetauscht.

Fotos aus 50 Jahren Kindergartenzeit in Sigmarswangen erzeugten viel Heiterkeit bei den Betrachtern. Kinderschminken, Glitzertatoos, Malstation, Fadenziehen, Schaumküsseschleuder und die Spielmöglichkeiten im Freien fanden großen Gefallen beim Nachwuchs, den Eltern und Großeltern.