KiTa in Fluorn-Winzeln: Kinder erhalten eine Belohnung für das lange Warten

Was lange währt, wird endlich gut: Das neu gestaltete Außengelände der Kindertagesstätte „Kleine WELTentdecker Winzeln“ sorgt für Freude bei den Kindern.
Montagvormittag im Winzelner Kindergarten „Kleine WELTentdecker“: Kindergartenleiterin Carmen Dieterle und Bürgermeister Rainer Betschner zeigen sich beim Pressetermin begeistert von der neuen großzügig und abwechslungsreich gestalteten Außenanlage des Kindergartens in Winzeln. Zwar habe es Verzögerungen gegeben. Doch: „Wir sind froh, dass alles fertig ist“, sagt Dieterle.