Die neuesten Erhebungen der Kinderzahlen veranlassten den Bochinger Ortschaftsrat einstimmig den Antrag zu stellen, sich dringend auf den Vollausbau des Bochinger Kindergartens zu konzentrieren.















Oberndorf-Bochingen - "Wir müssen die ursprünglich geplanten fünf Gruppenräume sofort angehen", da waren sich alle einig, denn alles andere wäre in den Augen des Bochinger Ortschaftsrat Stückwerk, das den Kinderzahlen nicht gerecht wird und auch in finanzieller Hinsicht eine Entscheidung darstelle, die in die völlig falsche Richtung weise.

Kinderzahlen schießen in die Höhe

Dieser Antrag kristallisierte sich aus der Diskussion heraus, die sich entwickelte angesichts der aktuellen Datenlage. Ortsvorsteher Martin Karsten gab bekannt, dass sich die Zahl der bis 6-jährigen Kinder im vergangenen Jahr um 46 erhöht hat, wobei aber nur 20 Geburten in Bochingen registriert sind.

Karsten hatte schon die vergangenen Jahre darauf verwiesen, dass man an der Geburtenzahl den tatsächlichen Bedarf an Krippen- und Kita-Plätzen nicht festmachen darf, da man – insbesondere in einem Stadtteil mit reger Bautätigkeit – immer auch die zugezogenen Familien und deren Kinder im Blick behalten müsse.

Bochingen wächst und wächst

Die ungebrochene Bautätigkeit und die Tatsache, dass die überwiegende Anzahl der Häuser und eben auch die Mehrfamilienhäuser noch nicht einmal bezogen sind, lasse auf einen linearen Anstieg schließen.

Schon das bestehende Konzept der Kindergarten-Erweiterung sei auf Kante genäht und könne bei Fertigstellung wahrscheinlich nicht alle Kinder aufnehmen, zumal die Kommune ja verpflichtet ist, auch schon für Einjährige einen Platz vorzuhalten. Die Erhebungen würden eindeutig beweisen, dass man in absehbarer Zeit wieder Geld in die Hand nehmen müsse, wenn man das aktuelle Konzept umsetze. Ginge man aber gleich den weiteren Schritt, würde man auch die Kostenexplosion in Grenzen halten können.

Tempo 30 wird ignoriert

Sehr ausgiebig nahm man sich auch dem Anliegen einer Bürgerin an, die seit Jahren beklagt, dass die Taläckerstraße, die schnurgerade verläuft und freie Sicht bietet, zur überhöhten Geschwindigkeit verleite und man sich in dieser 30-Zone nicht an die Tempobeschränkung halte. Mehrfach hatte sie auch Maßnahmen – wie eine stationäre Messanlage – beim städtischen Ordnungsamt eingefordert.

Da die Tempomessungen die Beobachtungen aber nicht stützten, war es schwierig, zu reagieren. Jüngst hatte die Anwohnerin nun den Antrag auf die Installation eines "Berliner Kissens" gestellt, worüber der Ortschaftsrat – laut Bürgermeister Hermann Acker – nun abstimmen sollte.

Jens Hartmann vom Ordnungsamt, den man kontaktierte, sprach die umstrittene Wirkung dieser Geschwindigkeitsdämpfung innerhalb von Tempo-30-Zonen an. Da die Fahrzeugführer vor der Schwelle abbremsen und dahinter wieder beschleunigen, trete die Lärm- und Schadstoffverringerung in vielen Fällen gar nicht erst ein.

Nicht ganz ungefährlich

Für die Fahrrad- und Motorradfahrer würden die Bremsschwellen eine Sturzgefahr darstellen und beim Schneeräumen müssen die Schneepflüge sie auslassen, was eher einer Behinderung gleichkomme. Mit diesem Wissen im Hintergrund aber auch der Frage, "wo anfangen und wo aufhören", sprach sich das Gremium geschlossen gegen dieses "Instrument der Verkehrsberuhigung" aus, das in der Regel auch Verkehrsverlagerungen nach sich zieht.