Kita in Bad Liebenzell Corona-Infektion im Marienstift

Die Stadt hat daraufhin die Krippen und die Wichtel-Gruppe zunächst bis einschließlich 9. November geschlossen. Dort werden insgesamt 30 Kleinkinder im Alter von bis zu drei Jahren betreut, war von Komenda zu erfahren.

Durch die strikte Trennung zu anderen Gruppen und die in der Kita angewandten Hygienevorschriften kann der Betrieb in den vier anderen Gruppen aufrechterhalten werden. Diese Trennung habe sich bewährt, so Komenda.

Die Infektion ist nach dem Stand vom 3. November die bislang einzige mit Covid-19 in einer Kindertagesstätte oder Schule in Bad Liebenzell.

Bis jetzt habe es bei Kindergartenkindern, Mitarbeitern, Schülern und Lehrern keinen weiteren Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus gegeben, so der Hauptamtsleiter. Auch die Schulklassen sind strikt getrennt. "Die Regelung macht Sinn", macht Komenda deutlich.

Bei Symptomen zu Hause bleiben

Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Eltern ihre Kinder nicht in eine Kita oder Schule bringen dürfen, wenn es in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte, das Kind Symptome der Krankheit Covid-19 hat wie zum Beispiel Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Temperatur oder Husten. Die Eltern werden darum gebeten, umgehend die Kita oder Schule zu informieren, wenn diese Krankheitsanzeichen bei ihrem Kind auftreten sollten.