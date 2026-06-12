Kita-Idee für Feldner Mühle: Stadt Villingen-Schwenningen sieht keinen Bedarf trotz Kikripp-Aus

70 Kikripp-Kinder brauchen Betreuung, die Feldner Mühle steht bereit. Doch VS lehnt ab: kein Bedarf. Wie das zusammenpasst, und ob es doch noch Chancen für eine Bauernhof-Kita gibt.

Idyllisch liegt die Feldner Mühle am Ufer der Brigach. Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, Enten und Gänse leben auf dem grünen Fleckchen Villinger Erde, wo einst auch viele Kinder und Jugendliche umher wuselten. Doch es ist still geworden in der Mühle von Kathrin Mäder. Das frühere Freizeitprogramm für junge Menschen mit Behinderung wurde von Corona durchkreuzt und ist danach nicht mehr ordentlich in die Gänge gekommen. Und ein Betreuungsangebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, deren Erziehung und Entwicklung in den Herkunftsfamilien nicht sichergestellt ist, habe sich zuletzt wirtschaftlich nicht als der richtige Weg erwiesen, wie Kathrin Mäder erzählt.

Zeit für eine neue Ära, findet die Betreiberin und lässt ihren Blick nachdenklich vom Balkon ins Grün schweifen. Vielleicht wäre ihr Angebot an die Stadt ja eine klassische Win-Win-Situation, jetzt, wo wegen der Insolvenz der Kita Kikripp die künftige Betreuung von bis zu 70 Kindern unklar ist?

Diese Rückmeldung irritiert

Die 42-Jährige hat eine Vision, die, eigentlich, schon uralt ist. Denn genau das sei in den Siebzigern eine Grundidee für die Feldner Mühle gewesen, erzählt sie: ein besonderer, vielleicht sogar auch integrativer Kindergarten. Wissend um den Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder, trat Mäder, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt, mit ihrer Idee an die Stadt Villingen-Schwenningen heran. Bauernhof- oder Naturkindergärten, wie hier einer möglich wäre, boomen aktuell schließlich.

Reichlich verdutzt habe sie die Antwort: Es herrsche kein Bedarf. Nun aber dürfte sich die Betreuungssituation in VS durch die ungeklärte Lage der Kikripp verschärft haben. Was also sagen Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Jürgen Roth?

Möglichkeiten lebhaft vor Augen

„Wir haben die Infrastruktur, das Gebäude, die Tiere und einen fachlichen Hintergrund, sogar mit Kenntnissen für besondere Kinder“, zählt Kathrin Mäder auf. Sie strahlt, als sie an die Möglichkeiten denkt, aus ihrer Feldner Mühle wieder ein Kinderparadies zu machen. Brandschutztechnisch „sind wir auf dem neuesten Stand“, und dank der Stadtverwaltung sei mittlerweile sogar ein Zaun an der Brigach angebracht, damit der Bereich kindersicher sei. „Und wir haben die Manpower, um den Rest umzusetzen“, ist die 42-Jährige sicher und hofft, davon auch Vertreter der Stadtverwaltung überzeugen zu können, wenn sie sich erst einmal auf den Weg zur Mühle gemacht haben werden.

Seit 22 Jahren wirbelt Kathrin Mäder nun schon dort. „Sie liegt mir unheimlich am Herzen“, gibt die Mutter einer Erstklässlerin zu, die gerade die Weichen für ihr Herzens- und Lebensprojekt neu stellt.

Stadt eruiert Lage

Doch wie langwierig trotz dieser Ausgangslage die Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte ist, welche Hürden zu meistern sind und warum man seitens der Stadtverwaltung aktuell kein grünes Licht dafür gibt, wird auf Nachfrage im Rathaus deutlich. Dort bestätigt Pressesprecher Patrick Ganter den Vorgang: „Das ist richtig, Frau Mäder hat sich mit dem Vorschlag, in der Feldner Mühle eine Kindertageseinrichtung einzurichten, direkt an die Verwaltung gewandt. Die Anfrage wurde geprüft. Es ist stimmt auch, dass ihr mitgeteilt wurde, dass derzeit kein Bedarf besteht.“

Aber passt das mit den jüngsten Wendungen in Sachen Kikripp zusammen? Man müsse, so Ganter, zwischen der akuten Problematik um die Kikripp und dem langfristigen Bedarf unterscheiden. Darin liegt die Krux: Nach Einschätzung der Verwaltung könne mit den bereits genehmigten Projekten in den kommenden Jahren der Bedarf gedeckt werden. „Aus planerischer Sicht“ hätten alle Kinder einen Kita-Platz. Die Kinderzahlen seien rückläufig, die Nachfrage nach Kita-Plätzen sinke „zunehmend“, und der Ausbau sei in den letzten Jahren stark forciert worden, „ebenso wie ein bedarfsorientiertes Angebot an Öffnungszeiten“. Ein weiterer Ausbau, vor allem in Villingen, erscheine „nicht zielführend“. Die bereits genehmigten Ausbauprojekte, die sich gerade in der Umsetzung befinden, „decken den derzeit noch bestehenden Bedarf vollumfänglich“. Ein möglicher Wegfall von Plätzen der Kikripp sei dabei rechnerisch und planerisch bereits einkalkuliert.

Ein langer, steiniger Weg

Grundsätzlich aber: Stadt und OB Jürgen Roth begrüßten das Engagement von Privatpersonen, Trägern und Initiativen, die sich hier einbringen möchten, heißt es mit Blick auf Mäders Angebot. Ob diese Initiative auf Umwegen doch realisiert werden könnte mit Blick auf die Tatsache, dass die Feldner Mühle eine Nische bedienen und eine neue Art von Kita mit Tier- und Naturerlebnissen bieten würde, bleibt daher wohl abzuwarten – im Gespräch verrät Mäder, in Kontakt mit Trägern zu stehen.

Der Weg zu einer ganz neuen Kita wäre wohl lang: Bis zur Aufnahme eines solchen Betriebs seien umfangreiche bauliche, organisatorische und pädagogische Voraussetzungen zu erfüllen sowie diverse Genehmigungen einzuholen, etwa durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales BW, heißt es aus der Verwaltung. Darüber hinaus sei die Aufnahme in die kommunale Bedarfsplanung erforderlich. Realistisch sei eine Vorlaufzeit von mindestens sechs bis zwölf Monaten, zuzüglich eventueller Umbauphasen. „Das würde für die Eltern, deren Kinder derzeit noch in der Kikripp betreut werden, also zu lange dauern“, so Ganter abschließend.