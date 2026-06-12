Kita-Idee für Feldner Mühle: Stadt Villingen-Schwenningen sieht keinen Bedarf trotz Kikripp-Aus

70 Kikripp-Kinder brauchen Betreuung, die Feldner Mühle steht bereit. Doch VS lehnt ab: kein Bedarf. Wie das zusammenpasst, und ob es doch noch Chancen für eine Bauernhof-Kita gibt.
Idyllisch liegt die Feldner Mühle am Ufer der Brigach. Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, Enten und Gänse leben auf dem grünen Fleckchen Villinger Erde, wo einst auch viele Kinder und Jugendliche umher wuselten. Doch es ist still geworden in der Mühle von Kathrin Mäder. Das frühere Freizeitprogramm für junge Menschen mit Behinderung wurde von Corona durchkreuzt und ist danach nicht mehr ordentlich in die Gänge gekommen. Und ein Betreuungsangebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, deren Erziehung und Entwicklung in den Herkunftsfamilien nicht sichergestellt ist, habe sich zuletzt wirtschaftlich nicht als der richtige Weg erwiesen, wie Kathrin Mäder erzählt.