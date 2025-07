Kita-Gebühren in Grenzach-Wyhlen: Eltern laufen Sturm gegen Erhöhung

Es war Sandra Grether, die erneut im Rahmen der Bürgerfragestunde das Wort ergriff. „Sie, der Gemeinderat, haben sich vor zwei Monaten entschieden, sogar über den Vorschlag der Verwaltung hinaus zu gehen“, sagte die Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens „Löwenzahn“ – sie ist eine Tochter von Grünen-Fraktionssprecherin Annette Grether – ans Gremium gerichtet. Eine Erhöhung der Kita-Gebühren von „über 30 Prozent“ sei einfach zu viel. Die vergangene Erhöhung – und eine mögliche im kommenden Jahr – einberechnet, müssten Eltern so eine Beitragserhöhung von sicherlich 50 Prozent innerhalb von drei Jahren verkraften, sagte die Elternvertreterin. Sie spreche keineswegs nur für sich oder die mit ihr anwesenden Zuhörer im Rat, „sondern für alle Eltern“.

Sandra Grether verwies auf die von mehr als 600 Menschen unterzeichnete Online-Petition sowie auf einen an alle Ratsfraktionen gerichteten offenen Brief. Diesen hätten Elternvertreter aller Grenzach-Wyhlener Kindergärten unterzeichnet. Daraus könne man ableiten, „dass sich die gesamte Elternschaft Grenzach-Wyhlens in der einen oder anderen Form gegen den Beschluss ausgesprochen hat“, schlussfolgerte sie. Der Gemeinderat müsse diesen lauten Ruf doch hören und eine verträglichere Lösung finden, appellierte sie.

Eingeschränkte Öffnung versus Beitragserhöhung

In eine etwas andere Kerbe schlug die Zuhörerin Eva Mell, Elternbeirätin im evangelischen Kindergarten „Sonnenschein“. Sie warf unter anderem die Frage auf, wie sich die dortige „unzumutbare Betreuungssituation“ mit derart kräftigen Gebührenerhöhungen vertrage.

Denn in Grenzach-Wyhlen werden die Kindergartenbeiträge unabhängig von der Trägerschaft der jeweiligen Einrichtung erhoben. „Wir haben im Moment zum wiederholten Mal eingeschränkte Öffnungszeiten, die dieses Mal vom 23. Juni bis zu den Sommerferien andauern. Für den Dienstag, 29. Juli, wurden sogar Notgruppen in zwei Gruppen angekündigt. Dabei werden in der betroffenen Kindergartengruppe nur elf Kinder betreut, in der Krippengruppe nur fünf. Die Vergabe dieser begrenzten Plätze erfolgt nach dem Prinzip,First come, first serve’, was berufstätige Eltern vor enorme Herausforderungen stellt“, klagte Mell. Sie bat den Gemeinderat nicht nur darum, die Gebührenerhöhung zu überdenken, sondern appellierte auch an die Verwaltung, beim Kindergartenträger auf Abhilfe zu drängen.

FW, FDP und SPD wollen die Wogen glätten

Die Fraktionen von Freien Wählern (FW), FDP und FDP wollen sich derweil darum bemühen, die Wogen zu glätten. Zu Sitzungsende stellte Alexander Drechsle (FW) im Namen der drei Fraktionen den Antrag, Beschlüsse zur Ausgestaltung der Höhe der Kita- und Kindergartengebühren zweistufig erfolgen zu lassen. Unter anderem sollen Erhöhungen zukünftig über mehrere Jahre verteilt vorgenommen werden. Unter Hinzuziehung von Elternvertretern und beteiligten Einrichtungen solle im nächsten Schritt eruiert werden, wie man Härtefälle vermeiden könnte. Außerdem soll ein „Kita-Beirat“ ins leben gerufen werden.

Am Ende richtete Drechsle namens der drei Fraktionen versöhnliche Worte an den Gemeinderat. Es solle in Zukunft möglich sein „aufeinander zuzugehen“ und „keine Kampfabstimmungen“ zu haben, sagte Drechsle.

Sandra Grether: „Wir kommen wieder“

Dabei zeichnet sich allerdings schon jetzt ab, dass in der ersten Sitzung des Gremiums nach der Sommerpause 30. September die Emotionen erneut hochkochen könnten. Denn die Elternvertreter zeigten sich im Nachgang der Sitzung vom Dienstag keineswegs zufrieden mit dem gehörten. „Am 30. September sind wir also wieder hier“, kündigte Sandra Grether gegenüber unserer Zeitung an. „Was Ulrike Ebi-Kuhn gesagt hat, spricht uns aus der Seele. Es ist ein Schlag ins Gesicht für uns Eltern“, ergänzte sie.