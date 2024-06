1 Die Elternbeiträge steigen auch in den Geislinger Kindergärten. Foto: Jäger

Zum neuen Kindergartenjahr müssen Eltern von Kinder, die einen Kindergarten in Geislingen besuchen mehr zahlen. Auch eine Erhöhung für das Folgejahr ist beschlossene Sache.









Kurz vor den Sommerferien ist es in vielen Kommunen üblich, einen Blick auf die Elternbeiträge für die Kindergärten zu werfen und diese anzupassen. Auch in Geislingen stand das Thema in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend auf der Tagesordnung.