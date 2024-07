Kita-Eröffnung im September: Weitere Betreuungsplätze in Schwanau

Die neue Kindergartengruppe „Im Pfarrgarten“ in Wittenweier eröffnet mit 22 Plätzen zum 1. September. Die Gemeinde und die evangelische Kirchengemeinde Nonnenweier-Wittenweier laden zum „Nachmittag der offenen Tür“ am Samstag, 13. Juli, ein.

Mit der Kindergartenbedarfsplanung, die im Spätjahr 2022 vorgestellt wurde, war der Gemeinde Schwanau klar: Sie hat zu wenig Betreuungsplätze. Daraufhin wurden verschiedene Lösungsansätze erarbeitet und entsprechende Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen in die Wege geleitet.

Mit dem Umbau im Bestand im Kinderhaus Regine Jolberg im Schwanauer Ortsteil Nonnenweier konnten im vergangenen Jahr zwei Krippengruppen mit insgesamt 20 zusätzlichen Kindergartenplätzen geschaffen werden, um der starken Nachfrage von Betreuungsangeboten gerecht zu werden. Zum Start im Juni 2023 ist mit einer Kleinstgruppe von fünf Kindern ab einem Jahr mit der Eingewöhnung begonnen worden und zum 1. September 2023 konnten letztendlich beide Krippengruppen in den Betrieb gehen. Zu diesem Zeitpunkt war es dann auch möglich, dass die Gemeinde Schwanau in Zusammenarbeit mit den Trägern allen Kindern aus Schwanau einen Kindergartenplatz bereitstellen kann, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Um den erfreulichen Geburtenzahlen, vor allem im Jahr 2021 mit insgesamt 81 Geburten gerecht zu werden, wurden die Planungen für eine temporäre Kindergartengruppe im Ortsteil Wittenweier intensiviert. „Dank der positiven Gespräche mit der Evangelischen Kirchengemeinde Nonnenweier-Wittenweier, die neben den bestehenden Kindertagesstätten auch für die temporäre Kindergartengruppe die Trägerschaft übernehmen wird, ist es uns gemeinsam mit allen Beteiligten gelungen, zeitnah in die Realisierungsphase zu gelangen“, zeigt sich Bürgermeister Marco Gutmann erfreut, der dieses Projekt ein „Gemeinschaftswerk“ nennt.

400 Kindergartenplätze ab September

„Das offene und vertrauensvolle Miteinander war ausschlaggebend dafür, dass wir am Samstag, 13. Juli, zum ‚Nachmittags der Offenen Tür‘ einladen können“, sagt Pfarrerin Christine Egenlauf, die sich sehr darüber freut.

Die Schwanauer Bevölkerung sowie vor allem die Eltern und ihre Kinder können an diesem Nachmittag einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten und das großflächige Außengelände im Pfarrgarten erhalten.

Mit Investitionskosten von mehr als 250 000 Euro für den Kauf der Container, den Erschließungskosten, der Herstellung des Außenbereiches sowie der Innenausstattung investiert die Gemeinde Schwanau auch in diesem Jahr in die Kinderbetreuung, um ab dem 1. September insgesamt 400 Kindergartenplätze bereitstellen zu können. Die neue Kindergartengruppe, die sich im Pfarrgarten in Wittenweier befindet, bietet Platz für insgesamt 22 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. „Es freut mich sehr, dass es uns mit vereinten Kräften gelungen ist, die notwendige Kindergartengruppe für unsere Kleinsten innerhalb unserer Gemeinde realisieren zu können“, sagt Bürgermeister Gutmann. In diesen Dank schließt der Rathauschef den Ortschaftsrat Wittenweier, den Gemeinderat, die evangelische Kirchengemeinde Nonnenweier-Wittenweier, die Verwaltung sowie dem Bauhof und die Kindergartenleitung Irmgard Matt mit ein.

Anmeldung

Informationen zur Einrichtung und zur Anmeldung in der neuen Kindergartengruppe in Wittenweier, die sich im Pfarrgarten in der Hauptstraße 25 befindet, erhalten die Eltern bei der Gemeinde Schwanau. Ansprechpartnerin ist Silvia Leuthner, die unter Telefon 07824/ 64 99 60 oder per E-Mail an leuthner.s@schwanau.de erreichbar ist.