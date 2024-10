Kita Don Bosco in Hornberg: Freudentanz im sanierten Außengelände

1 Spontan schloss sich Bürgermeister Marc Winzer dem Gute-Laune-Tanz an. Foto: Kern

Das neu gestaltete Außengelände der katholischen Don Bosco Kita ist weitläufig, naturnah und voll pädagogischer Anregungen. Am Freitag wurde das Areal offiziell unter Mitwirkung der Kinder eingeweiht.









„Was lange währt, wird endlich gut“, erinnerte Kita-Leiterin Karin Sum in ihrer Begrüßung an zwei lange Jahre Bauzeit. Im September 2022 rückten die Bagger an, und nahmen die notwendig gewordene Kanalsanierung in Angriff. Anfangs war das alles für die Kinder noch spannend, doch mit dem Fortschreiten der Arbeiten wurde ihr Spielbereich immer kleiner und nach Abschluss der Maßnahme sah der Hof komplett anders aus.