Kita bleibt im Kreuzfeuer: Haltlose Missbrauchswürfe gegen Freiburger Einrichtung ebben nicht ab

Haltlose Vorwürfe über angebliche Missbrauchsfälle in Kindertagesstätten in Freiburg halten seit einer Woche Polizei, Staatsanwaltschaft und Stadtverwaltung auf Trab. In die Welt gesetzt wurden die Behauptungen von einer Tiktokerin und selbst ernannten Kinderschützerin. Die Frau war bis vor wenigen Monaten in Freiburg gemeldet, bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Wo sie sich jetzt aufhalte, wisse man nicht, so Polizeisprecher Michael Schorr.