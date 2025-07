Kita Arche Noah in Hornberg: Rat vergibt fünf Gewerke

1 Der Umbau und die Erweiterung der Kita „Arche Noah“ sollen zeitnah voran gehen. Foto: Kern Der Umbau der Kita soll zeitig voran gebracht werden.







Die Arbeiten zu Umbau und Erweiterung der evangelischen Kita Arche Noah in Hornberg schreiten voran. Insgesamt fünf Gewerke mit einem Volumen von annähernd 130 000 Euro vergab der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. „Das Projekt geht in großen Schritten der Vollendung entgegen,“ stellte Bürgermeister Marc Winzer fest. Nächstes Jahr soll die Kita eröffnet werden. Die folgend genannten Zahlen sind gerundet. Mit den Zimmerarbeiten wurde die örtliche Firma Nock beauftragt, die mit 6640 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte. Die WC-Trennwandarbeiten führt die Firma Meta aus Rengsdorf aus (9500 Euro) „Die Farbe muss hier noch abgestimmt werden,“ erklärte Architekt Fritz Wöhrle, der die Gewerke in der Sitzung erläuterte. Die Firma Schmieder aus Wolfach übernimmt die Schlosserarbeiten (36 000 Euro) und die Malerarbeiten wurden an Knödler und Spath aus Triberg vergeben (64 640 Euro). Insgesamt bekommen laut Wöhrle 3000 Quadratmeter Fläche einen Anstrich. Der Zaun entlang des Spielbereichs wird mit mehreren Toren ausgestattet. Den Auftrag hierzu erhielt die Firma Draht Tröhler aus Freiburg, die mit 12 830 Euro das günstigste Angebot abgab. Bei den Preisen sind Skonto und Nachlass berücksichtigt. Mit den Kosten sei man noch in der Kalkulation, meinte Wöhrle auf Nachfrage von Jörg Fehrenbacher (FW). Zur Ausschreibung stehen laut dem Architekten noch die Außenanlage und die Möblierung der Kita. Diese sollen voraussichtlich in der Septembersitzung vergeben werden. Die Beschlussfassung der Vergabe erfolgte einstimmig.