1 Die Kita am Wochenberg in Schörzingen feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit vielen Aktionen. Foto: Marschal

Die Situation in der Kita am Wochenberg ist im 50. Jubiläumsjahr angespannt: Die Gruppen sind überfüllt, die Wartelisten lang und die Erzieherinnen arbeiten am Anschlag. Leiterin Sonja Bauer gab dem Ortschaftsrat einen Lagebericht ab.









Die Kita am Wochenberg feierte in diesem Jahr das ganze Jahr über sein 50-jähriges Bestehen. Die Leiterin Sonja Bauer gab in der Sitzung des Schörzinger Ortschaftsrats am Dienstag im Bürgerhaus einen Einblick den Kindergartenalltag.