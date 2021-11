Besitzerin findet 85 Hühner tot in Gehege auf

"Kirntal" in Fluorn-Winzeln

1 Die Hühner wurden vermutlich von Wildtieren gehetzt. (Symbolfoto) Foto: monticellllo – stock.adobe.com

Eine Hühnerhalterin hat der Polizei mitgeteilt, dass sie am Mittwochmorgen 85 tote Hühner in ihrem Gehege aufgefunden hat.















Link kopiert

Fluorn-Winzeln - Einige Hühner wiesen laut Polizeimeldung Biss- oder Kratzverletzungen auf. An einigen Stellen in dem Gelände am "Kirntal" waren auch gehäuft Federn sichtbar, die auf einen Angriff auf die Tiere schließen lassen.

Von Wildtieren getötet?

Die Frau vermutet, dass die Hühner von Wildtieren gehetzt und auch getötet wurden und meldete den Vorfall vorsorglich der Polizei. Den materiellen Schaden beziffert sie auf knapp 1000 Euro.

Die Halterin und die Polizei schließen nicht aus, dass das Tor des Hühneranhängers, das normalerweise abends automatisch schließt, nicht richtig funktionierte. Die Beamten informierten das Veterinäramt über den Vorfall.