1 An schönen Wochenenden wollen so viele Menschen an den Kirnbergsee, dass die parkenden Autos einen Rückstau bis ins Wohngebiet bilden. Dabei ist das Parken entlang der Seestraße generell verboten. Foto: Lutz Rademacher

Die Situation am Kirnbergsee spitzt sich weiter zu. Besucher missachten beim Parken die Verbote am See. Hängt das mit dem neuen Parksystem im Süden zusammen?









In den vergangenen Jahren hatte sich die Parksituation am Kirnbergsee an Wochenenden und in den Ferien immer mehr zugespitzt. Bei sonnigem und warmem Wetter parkten unzählige Fahrzeuge kreuz und quer um den See, Rettungswege wurden dabei zugeparkt, Parkplatzwächter angepöbelt.