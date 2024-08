Kirnbergsee in Unterbränd

1 Fabian Mattner lächelt, auch wenn das Thema ihn ärgert: Trotz Beschilderung und optischer Abtrennung nutzen externe Badegäste die Liegewiese auf dem Gelände des Campingplatzes Foto:

Die Entwicklung geht zu Aufenthalten von nur wenigen Tagen. Immer mehr Wohnmobile gehören jetzt zum Bild. Ärger gibt es mit unbelehrbaren Badegästen, die sich nach dem Umbau auf der Zeltwiese breit machen. Die Parkplatzsituation auf der Nordseite bleibt weiterhin angespannt.









Link kopiert



Die Campingbranche unterliegt einem Wandel. Der ist auch am Kirnbergsee in Unterbränd spürbar. Gegen Ende der Saison ist der Wandel auch in Zahlen zu erkennen.