Das Line-up für das mittlerweile zweitägige 41. Moosenmättle-Open-Air ist fix – und pünktlich zum offiziellen Vorverkaufsstart am 1. Mai bietet der FC Kirnbach die beliebten Hard-Tickets zum Vorteilspreis an.

Das Moosenmättle-Open-Air lockt jedes Jahr Scharen von Besuchern, auch von weit außerhalb der Region, auf den Liefersberg. Die Vorbereitungen für die 41. Auflage des Festivals, die am 8. und 9. August stattfinden wird, laufen seit Monaten. Zum 1. Mai startet offiziell der Ticket-Vorverkauf.

Das Line-Up für den Samstagabend steht und verspricht mit sechs Bands wieder ein musikalisch abwechslungsreiches Programm. Auf dem Hochplateau auf 783 Metern über dem Meeresspiegel inmitten der Schwarzwaldidylle mit Lagerfeuerstimmung gibt’s wieder kräftig was auf die Ohren.Psychedelischer Soul Rock ist zum Auftakt ab 18.30 Uhr mit der Freiburger Band „Sound of Smoke“ angesagt.

Lesen Sie auch

Aus Freiburg ist auch die Band „Cosmic Mints“, die Psychedelic Fuzz-&-Roll-Rock bietet. „Kitti Ciao“ aus Berlin ist mit Indie Punk dabei. Mit den Landshutern „Brew Barrymore“ erwartet die Besucher ein Mix aus Synthie-Hymnen und Indie Rock.

Der Headliner kommt aus Griechenland

Headliner ist die Band „Godsleep“ aus Athen. Die Griechen heizen mit ihrem Heavy Psychedelic Rock ein. Die Bluesrock-Coverband „Roots“ aus Offenburg übernimmt abschließend die Nachtschicht.

Im vergangenen Jahr zelebrierten zahlreiche Besucher erstmals schon am Freitagabend mit „Cleopha 87“ eine Classic-Rock-Kultnacht mit Walter Holtfoth aus Friesenheim. Aufgrund des Erfolgs wird auf dem Moosenmättle auch in diesem Jahr zwei Tage gefeiert: Am Freitag, 8. August, ab 19.30 Uhr gibt’s mit „Cleopha“ wieder Classic Rock aus der Konserve. Ein weiteres Novum war im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit des FC Kirnbach mit dem Offenburger Kulturverein 361 Grad, der für das komplette Bühnenprogramm samt Bandauswahl zuständig ist.

Zusammenarbeit mit dem Kulturverein 361 Grad

Es sei ein guter Schritt gewesen, 361 Grad ins Boot zu holen, sagt Andreas Esslinger, Vorstand Wirtschaftsbetrieb und Technik im FC Kirnbach. Es sei eine „umgängliche und unkomplizierte Zusammenarbeit“. Und Esslinger weiß, von was er spricht, wenn es ums Moosenmättle-Open-Air geht: Seit mehr als 20 Jahren wirkt er als Verantwortlicher in der Organisation und als Schaffer mit. Der Offenburger Verein soll laut Esslinger zudem für mehr Gäste von außerhalb sorgen: „361 Grad spricht als Kulturverein und mit seinem Programm im Offenburger Spitalkeller Musikliebhaber aus einem ganz anderen Einzugsgebiet an.“

Vorverkauf

Hard-Tickets fürs Moosenmättle-Open-Air bietet der FC Kirnbach bei seinem Maihock am Donnerstag, 1. Mai, und beim Bollenhut-Feschd am Sonntag, 4. Mai, für 27 Euro am Eschenlochstadion in Kirnbach. Computer-Tickets sind schon jetzt über www.reservix.de mit Gebühren-Aufschlag für 29,70 Euro erhältlich. Abendkasse: 35 Euro. Der Eintritt zu „Cleopha“ ist frei.