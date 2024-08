„Kirnbacher Zeitzeuge“ Hermann Moser: „Aber wir haben immer zusammengehalten“

1 „Kirnbacher Zeitzeuge“ im August: Hermann Moser ist Gründungsmitglied des Kirnbacher Fußballvereins. Foto: Wolber

Die Reihe „Kirnbacher Zeitzeugen“ erscheint im Vorfeld der 750-Jahr-Feier einmal im Monat. Im August berichtet Hermann Moser darüber, wie er den Kirnbacher Fußballverein mitgegründet hat und wie es früher war, Fußball zu spielen.









„Bis 36 Jahre habe ich in der ersten Mannschaft in Kirnbach gespielt“, erzählt Hermann Moser. Er ist Gründungsmitglied des Vereins FC Kirnbach 1956 und im August Teil der Reihe „Kirnbacher Zeitzeugen“. Er erzählt vom Fußball spielen, wie er in der A-Jugend noch in Hausach gewesen sei, dann nach Wolfach in die zweite Mannschaft wechselte und schließlich mit einigen Kollegen den Fußballverein in Kirnbach gründete. 1956 hätten sie dort mit den Verbandsspielen angefangen. „Es hat natürlich schlecht ausgesehen, wir haben vielmäßige Packungen bekommen. In Biberach haben wir mal 20:0 verloren“ , erinnert er sich. Und: „Aber wir haben immer zusammengehalten.“