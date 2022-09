Kirchweih in Rüsselsheim

1 Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Autofahrer die Gruppe nicht oder erst zu spät gesehen hat. Foto: dpa/Keutz-TVNews

Ein Autofahrer fährt bei einer Kirchweih in Rüsselsheim in eine Gruppe Feiernder. Mehrere Menschen werden schwer verletzt.















Auf einer Kerb (Kirchweih) in Rüsselsheim hat es am Freitagabend einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Ein 49 Jahre alter Mann war mit seinem Wagen in eine Gruppe Feiernder gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden fünf Männer im Alter von 17, 22, 25, 27 und 39 Jahren schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe entgegen erster Annahmen bei keinem.

Eine 20-Jährige sei leicht verletzt worden, der Fahrer sei unverletzt geblieben. Mehrere weitere Menschen hätten zudem einen Schock erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Genauere Angaben zu den Verletzten könnten noch nicht gemacht werden, auch weil sich einige der Betroffenen direkt ins Krankenhaus begeben hätten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Ermittler berichten, hatten die Menschen im Ortsteil Bauschheim die Kerb gefeiert. Eine größere Gruppe habe sich draußen vor einer Gaststätte aufgehalten, dabei standen auch einige Menschen auf der Fahrbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Autofahrer weder alkoholisiert noch zu schnell unterwegs gewesen. Der Mann habe die Gruppe vermutlich nicht oder erst zu spät gesehen, sagte der Polizeisprecher. Er gehe von einem Unfall aus. Ein Sachverständiger sei hinzugezogen worden.