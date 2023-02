Kirchspiel-Umzug in Bisingen

Zur Jubiläumsausgabe des Kirchspiel-Umzugs haben sich die Gruppen ganz besonders kreative Kostüme ausgedacht. Zuvor gab es einen Zunftmeisterempfang für die Gastzünfte.









Fast hätte man meinen können, dass sich die Sonne am Dienstag besondere Mühe gegeben hat, frühlingshaft warm zu scheinen. Schließlich ist die 60. Auflage des Kirchspiel-Umzugs ein ganz besonderer Anlass in Bisingen. In ganzen Ort herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit und vor allem närrisches Treiben.

Laut Thorsten Spörl, Vorsitzender des Arbeitsausschusses, waren es rund 5000 Besucher, die am Dienstag die Straßen gesäumt haben – schließlich ist der Kirchspielumzug der Höhepunkt der fünften Jahreszeit im Ort.

So wurde vor 120 Jahren Fasnet gefeiert

Bevor die Narren den Heidelberg hinab in die Ortsmitte zogen, fanden sich die Zunftoberen und Delegierten beim Zunftmeisterempfang im Foyer der Festhalle ein. Für den guten Ton sorgten die Wikinger des Musikvereins Bisingen.

Klaus Ertl erinnerte mit einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 1904 daran, wie vor knapp 120 Jahren in Bisingen Fasnet gefeiert wurde. Bürgermeister Roman Waizenegger hatte neben Glückwünschen zum Jubiläum auch ein paar schwäbische Reime auf Lager.

Angeführt wurde der Jubiläumsumzug von den Nichthuldigern und den Kirchamäus, die zur Musik der Daagdieab Lompa durch den Ort zogen. Ihnen folgten rund 30 Gruppen, deren Teilnehmer einen hohen Ideenreichtum an den Tag legten. Sie waren mannstark, vielfältig und wurden oft von einem kreativen und selbstgebauten Fasnetwagen begleitet. Besonders ins Auge gestochen ist die Gruppe „Candybar“, deren Mitglieder als zuckersüßes Naschwerk verkleidet waren, eine weitere Gruppe hat sich das Motto Konfetti überlegt und sich entsprechend farbenfroh gekleidet.

Gastzünfte kommen aus Geislingen, Ostdorf und Burgfelden

Auch einige Gastzünfte aus umliegenden Städte und Gemeinden sind nach Bisingen gekommen wie beispielsweise die Kaunta-Hexa aus Ostdorf, die Schdoale Gratzer aus Burgfelden, die Gempleswatter Wessingen, die Geislinger Hexen und die Sandsäcke aus Engstlatt.

Auf der Ehrentribüne vor dem Gasthaus Rose empfingen Thorsten Spörl und Volker Büschgen die Gruppen und stellten sie den Besuchern vor, die mit Narrenrufen freudig auf die Kostümierten reagierten. Auch Landrat Günther-Martin Pauli verfolgte ebenso wie der Bisinger Schultes Waizenegger das närrische Treiben.

Entlang Umzugsstrecke waren Verpflegungsstände installiert und auf dem Marktplatz stand das Narrendorf, das rege frequentiert wurde. Nach dem Umzug verlagerte sich die Narretei in die Festhalle, die Gasthäuser und Besenwirtschaften.