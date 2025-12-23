Kirchliches Ehrenamt in Liel: Fokus auf die Arbeit im Gemeindeteam vor Ort

20 Jahre lang gehörte Heidi Ranft zunächst dem katholischen Pfarrgemeinderat in Liel und anschließend dem der Seelsorgeeinheit Schliengen an. Zum Jahreswechsel ist Schluss.

Ab dem 1. Januar beginnt im katholischen Erzbistum Freiburg der Prozess der Kirchenentwicklung 2030. Die bisherigen Seelsorgeeinheiten zwischen Schliengen im Süden und Vogtsburg im Norden gehen dann in der neuen (Groß-)Pfarrei Breisgau-Markgräflerland auf. Dann wird auch der am 19. Oktober gewählte 27-köpfige Pfarrgemeinderat seine Arbeit aufnehmen und sich dann auch regelmäßig in Bad Krozingen treffen. Aus der bisherigen Seelsorgeeinheit Schliengen werden Renate Epking, Ingo Fräulin und Jürgen von der Mark aus Bamlach beziehungsweise Bad Bellingen dem neuen Gremium angehören.

Basis statt Gremienarbeit Nicht mehr mit dabei ist Heidi Ranft aus Liel. Sie hat sich 20 Jahre lang in kirchlichen Gremien engagiert und zieht im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz. „Ich habe nicht mehr kandidiert. Ich bin 70 Jahre alt und sehe meine Schwerpunkte eher in der Basis- statt Gremienarbeit“, sagt sie.

Im Jahr 2005 wurde sie erstmals in den Pfarrgemeinderat der damals noch selbstständigen Gemeinde Liel gewählt. Im Jahr 2012 übernahm sie von Siegfried Thoma den Vorsitz des Lieler Pfarrgemeinderats und gestaltete den 2015 erfolgten Zusammenschluss der Gemeinden Liel, Schliengen sowie Bad Bellingen und Bamlach zur Seelsorgeeinheit mit. Schon vor Gründung der Seelsorgeeinheit 2015 hätten sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden aus den vier Gemeinden getroffen. Thema sei beispielsweise die gemeinsame Fronleichnamsprozession gewesen, die bis zur Corona-Pandemie zentral für alle Orte im Kurpark in Bad Bellingen stattgefunden hat.

Es seien Konzepte gefragt gewesen, vor dem Hintergrund der Schwerpunkte der einstmals selbstständigen Pfarreien. Dazu gekommen sei viel Organisatorisches wie Gottesdienst, Kommunion, Firmung und Hochfeste wie Ostern und Weihnachten, angesichts der Tatsache, dass sich vier Gemeinden einen Pfarrer teilen mussten.

Die Dorfkirche renoviert

Zu den herausragenden Ereignissen während ihrer Amtszeit als Pfarrgemeinderätin zählt die Renovierung der Lieler Dorfkirche „St. Vinzenz“ in den Jahren 2012 bis 2014, wo unter anderem Heizung und Kirchengestühl erneuert wurde. Hiefür sei eigens der Förderverein „Lieler Dorfkirche“ gegründet worden, der bis heute von ihrem Vorgänger Siegfried Thoma geleitet wird.

Das gut erhaltene Fresko über der Grabnische der Lieler Dorfkirche, die in den Jahren 2012 bis 2014 renoviert wurde. Foto: Alexander Anlicker

Ein Schwerpunkt der vergangenen zwei Jahrzehnte sei auch gewesen, das Gemeindeleben in Liel am Laufen zu halten, erklärt Ranft mit Blick auf den Mitgliederschwund der katholischen Kirche und die damit einhergehenden Veränderungen. Als Beispiel nennt sie die Auflösung der Lieler Gruppe der KFD (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland). Das Gemeindeteam in Liel hat unter anderem Bring- und Hol-Aktionen, Meditationen und eine Zeit lang auch ein monatliches Frauentreffen auf die Beine gestellt. Hinzu kommen viele kleinere Sachen, wie etwa die Besuche bei Senioren.

Außerdem wird versucht vier Veranstaltungen im Jahr zu organisieren. Diese funktionieren auch, erzählt Ranft und nennt den St. Martinsumzug der familienfreundlich auf den Samstagabend verlegt wurde. Neue Akzente gesetzt wurden beim Patrozinium, wo der Schwerpunkt auf Familien gelegt wird. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Familienprogramm in der Schlossgartenhalle statt. „Wir schauen, dass die Veranstaltung kinder- und familiengerecht ist“, sagt Ranft. Hier sei unter anderem der örtliche Kindergarten mit einer Kuchentheke mit an Bord.

„Wort-Gottes-Feiern“

Darüber hinaus gestaltet das sechsköpfige Gemeindeteam, das sich etwa alle zwei Monate trifft, auch den Blumenschmuck und die Altäre für die Fronleichnamsprozession. Als nächstes stehe nun Anfang Januar die Sternsinger-Aktion gefolgt vom Patrozinium auf der Agenda.

Ranft will sich auch weiterhin an der Basis im Lieler Gemeindeteam engagieren. „Die Gemeindeteams werden diejenigen sein, die den Übergang zur neuen Pfarrgemeinde mitgestalten sollen“, erklärt sie. Darüber hinaus wird sie weiterhin in der Lieler Dorfkirche „Wort-Gottes-Feiern“ veranstalten. Seit 2021 gibt es in Bad Bellingen und Schliengen diese von Laien gehaltenen „Gottesdienste“, nachdem Sabine Fräulin, Heidi Ranft und Jonas Büchin eine entsprechende Ausbildung absolviert hatten.