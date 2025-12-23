Kirchliches Ehrenamt in Liel: Fokus auf die Arbeit im Gemeindeteam vor Ort

20 Jahre lang gehörte Heidi Ranft zunächst dem katholischen Pfarrgemeinderat in Liel und anschließend dem der Seelsorgeeinheit Schliengen an. Zum Jahreswechsel ist Schluss.
Ab dem 1. Januar beginnt im katholischen Erzbistum Freiburg der Prozess der Kirchenentwicklung 2030. Die bisherigen Seelsorgeeinheiten zwischen Schliengen im Süden und Vogtsburg im Norden gehen dann in der neuen (Groß-)Pfarrei Breisgau-Markgräflerland auf. Dann wird auch der am 19. Oktober gewählte 27-köpfige Pfarrgemeinderat seine Arbeit aufnehmen und sich dann auch regelmäßig in Bad Krozingen treffen. Aus der bisherigen Seelsorgeeinheit Schliengen werden Renate Epking, Ingo Fräulin und Jürgen von der Mark aus Bamlach beziehungsweise Bad Bellingen dem neuen Gremium angehören.