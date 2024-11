Ein Segen für die Menschen sollte sie sein, die Arbeit der kirchlichen Sozialstation, die vor 45 Jahren in Ebingen Im Rauhen Wiesle und in Tailfingen in der Unteren Bachstraße begonnen hat.

Was in kleinem Rahmen begann, ist mittlerweile zu einem Dienstleistungsunternehmen mit 100 Mitarbeitern angewachsen. 2008 kam es zur Fusion der beiden Sozialstationen zur Kirchlichen Sozialstation Albstadt.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Konfirmation in Ebingen und Tailfingen Zum ersten Mal gemeinsam – im Herbst Bei Konfettiregen: Die Ebinger und Tailfinger Konfirmanden gestalten ein besonderes Projekt.

Das Versorgungsgebiet ist gewachsen

Das Versorgungsgebiet erstreckt sich über die Stadtteile Ebingen, Tailfingen, Truchtelfingen, Onstmettingen, Pfeffingen und Burgfelden, aber auch über die Gemeinden Bitz und Winterlingen mit seinen Teilorten. Ziel war und ist es, den Klienten zu ermöglichen, zuhause in den eigenen vier Wänden, im gewohnten sozialen Umfeld, bleiben zu können.

Um dieses Ziel zu erreichen, bietet die kirchliche Sozialstation ein breitgefächertes Angebot zur Unterstützung: von Hilfe bei der Körperpflege über medizinische Leistungen wie Medikamentengabe, Wundversorgung und vieles mehr, Hilfe im Haushalt sowie bei Erledigungen/Besorgungen, aber auch Betreuung.

Darüber hinaus bietet die kirchliche Sozialstation Besuche zur Qualitätssicherung und zu Pflegegeld sowie die Schulung und Beratung der pflegenden Angehörigen an.

Seit 2018 betreibt die kirchliche Sozialstation zusätzlich in den Räumen Am Markt 6 in Tailfingen eine Tagespflege zur Abrundung des Angebots. 20 Plätze stehen dort zur Verfügung. Sie stehen beim Fest zum 45-jährigen Bestehen der kirchlichen Sozialstation am Sonntag, 10. November, zur Besichtigung offen.

Festsonntag beginnt mit einem Gottesdienst

Der Jubiläumstag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Pauluskirche in Tailfingen. Anschließend ist Tag der offenen Tür und der Begegnung in den Räumen der Tagespflege, Am Markt 6 – für das leibliche Wohl ist gesorgt.