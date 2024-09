Kirchgrabenschule Ebingen: Transparent propagiert „Remigration“

1 Die Kirchgrabenschule – rechts unten sieht man die Plattform, an der das Transparent befestigt war. Foto: Kistner

Unbekannte hängen ein Transparent an ein Baugerüst bei der Kirchgrabenschule.









Link kopiert



Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag oder am Samstagmorgen am Geländer einer Bauplattform auf der Südseite der Kirchgrabenschule ein Stofftransparent mit dem Schriftzug „Sichere Schulen? Remigration“ angebracht. Es hing dort den ganzen Tag über, bis gegen 17 Uhr die Polizei benachrichtigt wurde und es in Rücksprache mit der Schulleitung entfernte. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte, wird derzeit geprüft, ob Straftatbestände, sei es Hausfriedensbruch, sei es Volksverhetzung, vorliegen.